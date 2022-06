Urlaub auf Mallorca: Schreck! Urlaubsflieger aus Deutschland sendet Notfallcode

Auf den Urlaub auf Mallorca hatten sich diese Touristen bestimmt sehr gefreut. Doch im Flieger kommt alles anders.

Denn kaum hob die Maschine ab, war es das schon mit dem Urlaub auf Mallorca: Notfall an Bord! Das Flugzeug muss notlanden.

Urlaub auf Mallorca: Notfall-Code bei Malle-Flieger – Flugzeug muss in Basel landen

Um 6.53 Uhr startete ein Flugzeug von Nürnberg in Richtung Mallorca. Allzu weit kam es allerdings nicht. Kaum zwei Stunden später war Not am Mann. Der Flug XR2271 von Coredon sendet den „Code 7700“ – Notfall an Bord!

-----------------------------

Allgemeines über den Urlaub:

in Deutschland und Österreich der Tag, an dem eine Person mit Genehmigung des Dienstherren der Arbeit fernbleibt

in der Schweiz werden sowohl Schulferien als auch der Erholungsurlaub als „Ferien“ bezeichnet, nicht „Urlaub“

Anfänge des bezahlten Jahresurlaubs liegen im Deutschen Kaiserreich

das Arbeitsrecht in Deutschland kennt mehrere Arten, so z.b. den Bildungsurlaub, den Erholungsurlaub, den Erziehungsurlaub, den Mutterschaftsurlaub oder auch den Pflegeurlaub

-----------------------------

+++ Urlaub in Österreich: Gondel bleibt während Fahrt stecken – 17 Menschen in 1.130 Metern Höhe gefangen +++

Daten von Flightradar verraten, dass das Flugzeug über dem Genfer See den Rückwärtsgang eingelegt hat. Daraufhin flog es wieder zurück. Vor dem Flughafen Basel legte es noch ein skurriles Manöver hin, bis der Flieger dann dort endlich landete.

Einige Touristen waren in den Mallorca-Urlaub unterwegs, als das Flugzeug über der Schweiz umdrehte. Foto: Flightradar

Urlaub auf Mallorca: Notfall! Druckabfall in der Kabine

Am Flughafen Nürnberg schien mit der Maschine noch alles normal. Doch im Flug fiel plötzlich der Kabinendruck. Das Flugzeug musste notlanden, immerhin waren nun 203 Passagiere und diverse Crewmitglieder in Gefahr. Zuerst berichtete „nordbayern.de“ darüber.

-----------------------------

Mehr zum Thema Urlaub auf Mallorca:

Urlaub auf Mallorca: Geheimtrick macht 9-Euro-Ticket Konkurrenz – so günstig kommst du über die Insel

Urlaub auf Mallorca: Deutscher bricht zusammen – SIE werden zu Lebensrettern

Urlaub auf Mallorca: Freiheit für die Kegel-Brüder! Gericht entscheidet nach Bränden in Bar und Bordell

Urlaub auf Mallorca: Gesetze verschärft! Für diese Vergehen können Touristen jetzt im Knast landen

-----------------------------

Der Flughafen spricht beim Vorfall von einem technischen Problem. Am Flughafen Basel wurden 37 Passagiere medizinisch behandelt. Sie klagten mittlerweile über Tinnitus und Trommelfellschmerzen. Immerhin wurde niemand verletzt, nach Mallorca kommen die Passagiere allerdings vorerst nicht mehr so schnell. (ts)