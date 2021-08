Urlaub in Italien: Meute feiert tagelang illegale Party – Situation gerät außer Kontrolle, 24-Jähriger stirbt

Urlaub in Italien: Die illegale Rave-Party in Valentano (Italien) war zehnmal so groß wie die im Juni in Frankreich. (Archivbild)

Drama beim Urlaub in Italien im kleinen fast 3000 Seelendorf Valentano, was etwa 130 Kilometer nordwestlich von Rom liegt. Normalerweise sind die Menschen hier ein eher ruhiges Leben gewöhnt – doch das hat sich seit dem 13. August schlagartig geändert -mit dramatischen Folgen.

Denn anstelle eines ruhigen Urlaubs in Italien, fand in dem kleinen Dorf eine illegale Rave-Party mit 10.000 bis 15.000 Teilnehmern statt. Trotz eines Todesfalles wurde weitergefeiert.

Urlaub in Italien: Nach anderthalb Jahren Pandemie illegale Rave-Party

Eine nicht genehmigte Rave-Party sorgte angesichts der Corona-Pandemie bereits für Empörung in der italienischen Politik. „Das ist eine Ohrfeige an den Menschenverstand und an die Italiener, die sich an die Regeln halten“, sagte der Chef der rechten Lega, Matteo Salvini. Medienberichten zufolge begann die Party mit einigen tausend Teilnehmern in der Nacht vom 13. auf den 14. August. Ordnungskräfte seien vor Ort, um Menschen daran zu hindern, zur Party zu kommen.

-------------------------------------------------------------------------

Das ist eine Rave-Party:

ist ein Begriff für Tanzverstanstaltungen mit elektronischer Musik

„rave“ kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel „rasen“, „schwärmen“, „toben“

der Begriff ist während der „Acid-House“-Bewegung ab dem „Second Summer of Love“ 1989 entstanden

der Unterschied zu Diskotheken ist, dass „Raves“ eine einmalige Sachen darstellen sollen

-------------------------------------------------------------------------

++++ Urlaub in Italien: Jugendliche erleidet Horror-Verletzung im Pool – Vater erhebt schwere Vorwürfe ++++

Urlaub in Italien: 24-jähriger Party-Teilnehmer ertrank

Ein 24-jähriger Junge überlebte die illegale Party nicht: Er ertrank in einem nahegelegenen See, wo die Leiche auf dem Grund des Bodens von der Polizei gefunden wurde, wie die „SZ“ berichtet. Auch wenn nach diesem Vorfall einige Teilnehmer die Party verlassen haben sollen, ging sie dennoch weiter.

Urlaub in Italien: Seit anderthalb Jahren sind Rave-Partys, wie sie sich im Juni in Frankreich und im August in Italien abspielten, wegen der anhaltenden Pandemie illegal. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/AFP | Loic Venance

Eine zeitnahe Räumung hatte sich zunächst als schwierig gestaltet, wie der Polizeipräsident der Stadt Viterbo mitteilte: „Es sind Tausende von Teilnehmern auf einer Fläche von 30 Hektar verteilt.“ Deswegen hatte die Polizei zunächst versucht, mit den Organisatoren zu verhandeln, um die Party auf einem friedvollen Weg aufzulösen.

Ursprünglich sollte die Party noch bis zum 23. August stattfinden.

-------------------------------------------------------------------------

Mehr Urlaub in Italien-Themen:

Urlaub in Italien: Achtung! Touristen müssen auf diese Regeln achten

Urlaub in Italien: Ätna auf Sizilien ausgebrochen – Touristen müssen vor Waldbränden fliehen!

Urlaub in Italien: Zahlreiche Waldbrände wegen schlimmer Hitzewelle – Video zeigt Ausmaß der Katastrophe

-------------------------------------------------------------------------

Urlaub in Italien: Bürgermeister um Sorge um Umwelt

Auch, wenn die Party nun vorbei und alle Teilnehmer vom Grundstück runter sind, so bleibt dennoch vieles übrig: Während die fast 3000 Bewohner des Dorfes nun mit den Aufräumarbeiten beschäftigt sind, kümmert sich die Polizei um die Frage: Wieso musste der 24-Jährige sterben?

++++ Urlaub: Spanien und andere Länder werden Hochinzidenzgebiete – Reiseveranstalter: „wird und muss ruhiger sein“ ++++

Laut Zeitung „Corriere della Sera“ sind auch Menschen aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Belgien auf dem Gelände. „La Repubblica“ veröffentlichte online Bilder von einem Feld in der Nähe des Sees, wo Partygäste in der Sommerhitze mit Autos und Wohnwagen kampierten. In Italien berichten Polizei und Medien immer wieder von nicht genehmigten Rave-Partys.

Auch um die Umwelt mache sich besonders der Bürgermeister sorgen. Laut der „SZ“ handele es sich dabei nämlich um eine „geschützte, fragile und wertvolle Landschaft.“

Was die Ermittlungen zur Todesursache ergeben, ist nun abzuwarten. (ali mit dpa)