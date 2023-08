Urlaub in Italien: Ekelalarm! Sogar die Polizei muss eingreifen

Ekelalarm im Urlaub in Italien! Da dürfte wohl jedem Touristen glatt der Appetit vergehen. Sogar die Polizei muss einschreiten.

In Italien herrscht gerade Urlaubs-Hochsaison. Die Hotels sind ausgebucht und die Strände voll. Und was gehört zu einer Auszeit in Italien dazu? Richtig, der Besuch eines leckeren Restaurants. Immerhin ist Italien die Heimat von Pizza und Pasta. Doch Urlaubern dürfte sich jetzt der Magen gewaltig umdrehen.

Urlaub in Italien: Ein Drittel der Betriebe nicht ganz sauber

Eine neue Untersuchung zeigt: In vielen Ferienbetrieben sind die Hygiene-Zustände untragbar! Etliche Restaurants müssen sogar schließen, wie RTL berichtet. Auch zahlreiche Badeinstitutionen in Italien sind nicht ganz so sauber, wie sie auf den ersten Blick vielleicht scheinen. Das ergab eine Untersuchung der Polizei-Einheit Nas. Diese ist auf den Gesundheitsschutz spezialisiert.

Insgesamt ein Drittel der Betriebe wiesen „Unregelmäßigkeiten“ auf. In einigen Fällen wurden sogar krasse Mängel festgestellt – so krass, dass die Betriebe sofort dicht machen mussten! Dabei soll es vor allem in den Küchen nicht immer mit rechten Dingen zugehen.

Urlaub in Italien: Beschlagnahmte Lebensmittel, Party ohne Erlaubnis

Insgesamt zwei Tonnen Lebensmittel wurden beschlagnahmt, berichtet RTL weiterhin. Darunter befand sich 90 Liter ranziges Olivenöl. Dazu wurden acht Betriebe geführt, für die gar keine Genehmigung vorlag. Auch wurden nachts Partys geschmissen – und das ebenfalls ohne Genehmigung! Na, bei diesen Informationen bleibt einem wohl die Pizza im Halse stecken…

