Urlaub in Italien: Touristin blickt in Speisekarte und kann es nicht fassen – „Entsetzlich“

Restaurants haben in Italien und anderen beliebten Ferienländern – wie auch in Deutschland – ordentlich die Preise angehoben. Für Pizza, Pasta oder auch Espresso müssen Urlauber immer tiefer in die Tasche greifen.

+++ Urlauber an der Ostsee in Sorge – giftige Schlangen am Strand entdeckt +++

Im Urlaub in Italien hat eine Deutsche nun eine große Überraschung erlebt, als sie im Restaurant auf die Speisekarte blickte. Danach war bei ihr kein Halten mehr.

Urlaub in Italien: Deutsche erlebt Überraschung im Restaurant

Vor ihrem Urlaub in Italien hatte die Touristin bereits mit dem Schlimmsten gerechnet, hatte sie doch von vielen Seiten gehört, dass die Preise dort massiv gestiegen seien. So sei zum Beispiel Eiscreme sündhaft teuer geworden.

Auch interessant: Urlaub in Italien: Freibad führt strenges Verbot ein – „Einfach nicht akzeptabel“

Vor Ort machte die Urlauberin allerdings eine verblüffende Entdeckung: So schlimm war es gar nicht. „Ich höre und lese immer, dass Italien so teuer wäre. Ich kann das nicht bestätigen“, erklärt sie. So hätte sie im Juni in Triest ein Frühstück inklusive Kaffee für gerade einmal 13 Euro bekommen. Aperol Spritz am Strand kostete nur vier Euro, ein Cappuccino sogar nur 1,80 Euro. Im Vergleich zu Deutschland viel günstiger. „Diese Schauergeschichten über die entsetzlichen Preise, die kann ich nicht teilen.“

Urlaub in Italien: Doch nicht so teuer wie gedacht

Ein gutes Gericht für maximal 15 Euro, wie die Italien-Urlauberin es gegessen hatte, sucht man in Deutschland beinahe vergeblich. „Ich war gestern bei uns im Kaffeehaus. Ein Cappuccino € 4.20, 1 Aperol Spritz € 6,90, 1 Achterl Weißwein: Pino Grigio € 4,60“, zieht die Deutsche den direkten Vergleich und teilt auf Facebook auch gleich als Beweis ein paar Speisekarten.

Mehr Themen:

„Das alles kann kaum noch jemand zahlen und man will es auch nicht. Ich weiß nicht, wo die Leute in Italien konsumieren, es ist bei uns wesentlich teurer als in Italien, und nicht nur in gehobenen Lokalen, nein, mittlerweile überall. Man braucht sich nicht wundern, dass keiner mehr weggeht!“, so die Deutsche, die laut eigenen Angeben mittlerweile nur noch alle drei bis vier Wochen ausgehe.