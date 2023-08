Urlaub auf Mallorca: Badeverbot am Ballermann! Im Wasser lauert ekelhafte Gefahr

Alarm auf Mallorca!

Wer nach seinem Urlaub auf Mallorca neben schönen Erinnerungen und brauner Haut nicht auch noch eine Krankheit mit nach Hause bringen möchte, sollte in den nächsten Tagen im Wasser aufpassen. Denn in dem kühlen Nass lauert seit einigen Tagen eine echte Ekel-Krankheit.

Am Ballermann haben die Behörden jetzt die Reißleine gezogen und sogar ein Badeverbot erteilt.

Urlaub auf Mallorca: Ekel-Alarm am Ballermann!

Ungewohntes Bild an der Playa de Palma auf Mallorca: Am Strand weht die rote Flagge, weder Touristen noch Einheimische dürfen am Montag (7. August) ins Wasser gehen. Laut „RTL“ sind starke Regenfälle von Freitag dafür verantwortlich – die Wassermassen sorgten für überlaufende Kanäle, Abwasser und Fäkalien gelangten direkt ins Mittelmeer.

Bereits am Wochenende verhängte die Gemeinde Llucmajor ein Badeverbot für einen Strandabschnitt am Ballermann 1, zeitweise wurden auch andere Badestellen dicht gemacht.

Demnach zeigten Wasserproben verschiedene erhöhte Werte, die nun im Meer schwimmenden Bakterien können für Menschen gesundheitsschädlich sein. „Als wir am Freitagnachmittag eine Analyse gemacht haben, war alles noch perfekt. Am Samstag ist die Probenentnahme dann auf einmal ungünstig ausgefallen“, erklärt Bürgermeisterin Xisca Lascolas. Nur am Strand liegen ist aktuell erlaubt.

Urlaub auf Mallorca: „Gut, dass wir nicht ins Wasser gegangen sind“

Die Bakterien, die sich im Wasser am Strand von Mallorca befinden, können im schlimmsten Fall schwere Hautinfektionen auslösen, bestätigten Rettungsschwimmer gegenüber „RTL“. Die Behörden nehmen weiterhin Proben, um schnellstmöglich Entwarnung geben zu können – damit Urlauber sich schnellstmöglich wieder im Wasser erfrischen können.

Angesichts der Ekel-Gefahr im Nass haben einige Menschen aber gerade ohnehin nicht das Bedürfnis, sich in die Fluten zu stürzen. „Gut, dass wir nicht ins Wasser gegangen sind“, sagt etwa eine Touristin zu dem Ganzen. „Ekelig“, findet eine andere die Situation auf Mallorca.