Mysteriöse Krankheit erreicht Mallorca – erste Urlauber haben sie schon

Urlauber aus Großbritannien berichten von mysteriösen Symptomen nach ihrem Aufenthalt auf Mallorca. Fieber, Husten und Halsschmerzen lassen viele spekulieren. Besonders in Magaluf, einer bei Briten beliebten Partyhochburg, häufen sich Berichte.

„Magaluf-Grippe“ auf Mallorca hält sich hartnäckig

Auf TikTok teilen Betroffene ihre Erfahrungen. So schrieb eine Frau: „Zwei Wochen nach meinem Aufenthalt in Magaluf musste ich schon zweimal in die Notaufnahme.“ Offizielle Stellen auf Mallorca geben jedoch Entwarnung. Laut Behörden gibt es keinen ungewöhnlichen Krankheitsausbruch. Auch der Präsident der Ärztekammer der Balearen betonte: „Schluss mit der Panikmache.“

Die Anzeichen seien Symptome einer Sommergrippe. Experten vermuten als Ursache Alkohol, schlechte Ernährung und geschwächtes Immunsystem nach durchzechten Nächten.

Mallorca-Urlauber teilen Erfahrungen online

Ob „Maga flu“ wirklich eine neue Krankheit beschreibt, ist unklar. Viele Mallorca-Urlauber berichten von Symptomen, die auf exzessives Feiern hindeuten. Eine Frau fasste zusammen: „Ich hatte die beste Zeit in Magaluf. Zurück kam ich mit der Magaluf-Grippe, einem Sonnenbrand, Verdauungsproblemen, ein paar Kilos zu viel und vielen peinlichen Videos.“

Experten raten Mallorca-Touristen zu Vorsicht: Großes Feiern in Kombination mit Hitze schwächt. Alkohol und einseitige Ernährung begünstigen Erkältungen. Dennoch gilt: Mallorca bleibt ungefährlich. „Ganz klar ist, dass gemeinsames Feiern das Risiko von Infektionen erhöht“, erklärte der Mediziner Dr. Matthias Riedl gegenüber „Travelbook“. Ruhe und gesunde Kost helfen, schnell wieder fit zu werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.