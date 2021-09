Urlaub in Italien: Unheimliches Tier angespült! So einen Hai hast du noch nie gesehen –„Hässlicher Fisch, armer Kerl“

Diesen Anblick erwartet im Urlaub in Italien wohl niemand, wenn er am Strand entlang spaziert...

Wer zu diesem Zeitpunkt Urlaub auf der Insel Elba (Italien) gemacht hat, konnte eine Hai-Art betrachten, die man so nur ganz selten zu Gesicht bekommt...

Urlaub in Italien: Seltener Hai strandet an Küste

Zum Glück hat das Tier in diesem Fall keinen Badegast in Angst und Schrecken versetzt. Am 19. August wurde sein Kadaver nicht an den Strand, sondern in den Hafen von Portoferraio auf der italienischen Insel Elba gespült.

Ein ungewöhnliches Terrain, denn eigentlich lebt dieser Meeresbewohner in bis zu 700 Metern Tiefe. Sein Lebensraum begründet vermutlich auch sein unheimliches Aussehen.

Urlaub in Italien: Elba ist ein reizvolles Ziel. Foto: IMAGO / imagebroker

Denn ein wenig sieht dieses Tier aus wie die Kreuzung zwischen einem Hai und einem Nilpferd. Ein rundlicher Körper, eine schweineähnliche Schnauze, dicke Tränensäcke unter den Augen: ein skurriler Anblick.

Urlaub in Italien: Dieses Tier ist wirklich selten zu sehen

Doch tief unter dem Meerespiegel gibt es ohnehin so wenig Licht, dass die optischen Aspekte bei der Partnersuche kaum eine Rolle spielen....

+++ Urlaub in Italien: Schon gewusst? Wenn DAS auf deiner Rechnung steht, muss du kein Trinkgeld zahlen +++

Tatsächlich handelt es sich bei dem angespülten Tier nicht um eine irre Kreuzung aus Fisch und Säuger, sondern um eine „Gefleckte Meersau“, die zur Gattung der Schweinshaie zählt.

Ein Foto von dem gruseligen Wesen hat die Facebookseite „Isola d'Elba App“ am 3. September veröffentlicht.

Urlaub in Italien: So reagieren die Menschen auf die Kreatur

Den Menschen zumindest kann der skurrile Hai nur in Maßen für sich begeistern. „Armes Geschöpf“, „hässlicher Fisch, armer Kerl“ oder „Was für eine hässliche Kreatur“ schreiben etliche Urlauber unter den Facebook-Post.

Einige Unterwasser-Freunde begeistern sich allerdings auch für diesen skurril anmutenden Hai. „So etwas habe ich noch nie gesehen. Die Natur ist wirklich beeindruckend“, kommentiert eine Frau. Ein Mann schreibt: „Armer kleiner Kerl. Er hatte so ein niedliches Gesicht...“

Immerhin: Mehr als 600 Menschen haben die Fotos auf der Facebook-Seite bereits kommentiert. Der Post dürfte der vom Aussterben bedrohten Gefleckten Meersau zumindest eine Menge Aufmerksamkeit beschert haben. (vh)

