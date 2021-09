Urlaub in Kroatien: Touristen feiern wilde Party – sie werden es bitter bereuen

Urlaub in Kroatien wird bei Touristen immer beliebter. Ähnlich wie auf Mallorca bieten sich auch hier einige Städte zum Feiern an. Doch aktuell ist Vorsicht geboten!

Dass der Urlaub in Kroatien aber auch komplett in die Hose gehen kann, musste eine Gruppe Touristen aus Österreich jetzt auf am eigenen Leib erfahren. So schnell werden sie ihren Urlaub sicher nicht vergessen.

Urlaub in Kroatien: Mega-Party wird zum Hotspot

Party am Strand klingt erstmal gut - einer Gruppe von Urlaubern in Kroatien wurde genau das jedoch zum Verhängnis. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Gerhard Buthmann

Auch dieses Jahr stieg auf der kroatischen Insel Pag wieder der Feiermarathon „Austria goes Zrce“. Knapp 8000 Menschen im Alter zwischen 19 und 27 Jahren waren zu der mehrtägigen Strandparty gereist, wie Veranstalter Martin Reitstätter der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das Gelage blieb jedoch nicht ohne Folgen!

-------------------------------

Urlaub: Das ist Kroatien:

Kroatien ist ein südosteuropäisches Land, das ehemals zu Jugoslawien gehörte

Das Land grenzt an Slowenien

Die Hauptstadt ist Zagreb

Über 4 Millionen Menschen leben dort

Teile der beliebten Serie "Game of Thrones" wurden hier gedreht

-------------------------------

Österreichische Gesundheitsbehörden haben Besucher nun aufgefordert, sich testen zu lassen – denn unter den Partygästen sind mittlerweile über 200 Coronainfektionen festgestellt worden.

Urlaub in Kroatien: Mehr als 200 Coronainfektionen unter Feiernden

Laut Reitstätter wurden alle Teilnehmer vor dem Betreten des Geländes zwei Mal überprüft, ob sie geimpft, getestet oder von Corona-19 genesen waren. „Wir haben uns an die Vorgaben der österreichischen und kroatischen Regierungen gehalten“, sagte er.

+++Urlaub in Türkei und Griechenland: Brände in Küstenregionen immer dramatischer – diese Bilder schockieren die ganze Welt+++

Der Veranstalter wies Vorwürfe einer Besucherin zurück, die im Gespräch mit der Zeitung „Der Standard“ über teils laxe Kontrollen berichtete.

Urlaub in Kroatien: Großteil der Gäste hatten schon Impfung

Rund 60 Prozent der Gäste waren laut einer von den Veranstaltern durchgeführten Umfrage zumindest teilgeimpft. „Was uns am allermeisten schreckt: Dass es so viele Geimpfte unter den positiv Getesteten gibt“, sagte Reitstätter.

---------------

Weitere Urlaubs-Themen:

---------------

Auch 1200 junge Menschen aus Bayern hätten während ihres Urlaubs in Kroatien an der Strandparty teilgenommen. Unter diesen hätte es laut Veranstalter aber noch keinen einzigen Corona-Fall gegeben.

+++ TV-Moderator tot: QVC-Team trauert um Axel Ruth (†43) – „fassungslos und tief erschüttert“ +++

Urlaub auf Mallorca, an der Ostsee oder in Italien: DAS musst du für eine Reise wissen

Auf Mallorca gibt es neue Regelungen, was die Einreise mit Kindern betrifft. Wie sie aussehen, erfährst du hier>>>

Urlaub in Italien: Neue Regeln im Land für Touristen

Wenn du jetzt einen Urlaub in Italien geplant hast, solltest du ab sofort einige Dinge beachten. Es gibt neue Regeln! Hier mehr >>>