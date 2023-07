Ein Urlaub in Griechenland wird zur bitteren Tragödie!

Zwei 18-jährige Schüler sind nach Griechenland gereist, um dort nach ihren ganzen Prüfungen Urlaub zu machen. Der Trip endet für beide Teenager mit dem Tod.

Urlaub in Griechenland endet in Tragödie

Die Schulprüfungen sind zu Ende, Erleichterung und Erholung ist angesagt. Deshalb geht es nach Griechenland. Dort wollten Andrew O’Donnell und Max Wall aus Irland mit anderen Freunden feiern, doch am Ende trauern die Familien der beiden 18-Jährigen.

Weitere Meldung: Ikea: Radikaler Schritt! Möbelriese nimmt beliebte Klassiker-Produkte aus dem Sortiment

Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, war zunächst O’Donnell in den frühen Morgenstunden am vergangenen Samstag (1. Juli) nach einer Nacht im Urlaubsort Hora gestürzt und mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen, als er an einigen Klippen entlang zu seinem Hotel ging. Seine Leiche wurde am nächsten Morgen gefunden.

Im griechischen Urlaubsort Hora spielte sich die Tragödie ab. Foto: IMAGO/ingimage

Als sein Freund Wall die Nachricht von dem Tod seines Kumpels erfuhr, brach er vor Schock zusammen. Lokale Medien berichten, dass der Jugendliche in der Vergangenheit Herzprobleme hatte. Auch er verstarb – nur einen Tag danach.

Zwei 18-Jährige sterben nacheinander

Die Eltern von O’Donnell und Wall sind jetzt auf dem Weg nach Griechenland, um die Ergebnisse der Obduktionstests zu erfahren und die sterblichen Überreste ihrer Kinder nach Hause zu bringen. Polizeisprecherin Konstantina Dimoglidou sagte gegenüber MailOnline: „Während die Verletzungen an O’Donnells Hals und Kopf auf den ersten Blick darauf hindeuten, dass er vom Kurs abgekommen ist, gestolpert und gestürzt ist, untersuchen wir aber auch kriminelle Fahrlässigkeit.“

Demnach untersucht die Polizei, ob dem Todesopfer womöglich etwas in den Drink gemischt worden war. Dimoglidou stellt klar, dass die Ergebnisse einer Obduktion, die durchgeführt werden soll, ausschlaggebend für die weiteren Ermittlungen zum Tod von O’Donnell und seinen Kollegen sein würden. „Wenn die Ergebnisse einer Autopsie, die am Dienstag durchgeführt werden soll, dies bestätigen, werden die Behörden eine strafrechtliche Untersuchung einleiten“, sagten die Ermittler.

Mehr News für dich:

Griechenland kommt einfach nicht zur Ruhe. Neben den beiden Todesfällen gab es zudem auch eine Reihe an mutmaßlichen Vergewaltigungen auf einer beliebten Urlaubsinsel. Hier gibt es alle Einzelheiten.