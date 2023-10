Urlaub in Griechenland endet in Tragödie: Opa und Enkel (3) aus NRW sterben – Eltern müssen alles mit ansehen

Was für ein schrecklicher Unfall, den eine Familie aus NRW bei ihrem Urlaub in Griechenland miterleben musste. Mama, Papa, Oma, Opa und Enkel (3) waren gemeinsam auf der Halbinsel Peloponnes unterwegs. Für den Opa und das Kind endete dies tödlich.

Ein schwerer Autounfall kostete ihnen das Leben. Viele Fragen sind noch offen, beispielsweise, wie es zu diesem verheerenden Unglück beim Urlaub in Griechenland kommen konnte. Die Eltern des kleinen Jungen konnten nur machtlos zuschauen.

Urlaub in Griechenland: Schlimmer Unfall beendet drei Leben

Allein die Bilder vom Unfallort lassen bereits Schlimmes erahnen. Ein schwarzer Jaguar mit Kölner Kennzeichen steht völlig demoliert auf einer Straße in Peloponnes. Die Seite des Wagens ist völlig verbeult, der Auspuff des Wagens abgerissen und weggeschleudert.

Bei dem Unfall, der sich bereits am 24. September ereignet hatte, verloren insgesamt drei Menschen ihr Leben. Neben Opa und Enkel starb auch eine weitere Autofahrerin, die in den Crash verwickelt wurde. Wie konnte es zu diesem schlimmen Unglück kommen?

Was passierte in Griechenland?

Nach Angaben der lokalen Polizeibehörden hatte das Kölner Auto auf der zweispurigen Hauptstraße plötzlich die Kontrolle verloren. Das Cabrio mit offenem Verdeck rammte zunächst den Bordstein einer Verkehrsinsel und prallte anschließend in einen Laternenmast.

Von dort geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn, krachte dort in einen stehenden Wagen. Die Fahrerin dieses Autos war gerade erst eingestiegen und wollte losfahren. Auch sie ließ bei dem Unfall ihr Leben.

Doch was löste den Unfall aus? Laut griechischen Medien könnte es mit stehendem Wasser auf der Fahrbahn zu tun haben. Zwar regnete es an jenem Abend nicht, doch angeblich würde der Grünstreifen der Verkehrsinsel abends stets bewässert. Die Ergebnisse des Gutachters werden in Kürze erwartet.

Urlaub in Griechenland: Oma im Krankenhaus, Eltern sehen alles mit an

Während der Opa, der den Unfallwagen steuerte, und sein Enkel mit dem Leben bezahlten, konnte die Oma, die ebenfalls im Cabrio saß, in einer mehrstündigen Operation gerettet werden, wie „Bild“ berichtet.

Die Eltern des Dreijährigen saßen nicht im Unfallauto, sondern fuhren mit ihrem eigenen Wagen dahinter. Sie mussten den schlimmen Unfall mit ansehen. Die Familie war gerade auf dem Weg nach Hause gewesen.