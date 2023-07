Es sollte eigentlich ein schöner Urlaub in Griechenland werden, doch für zwei Frauen wurde er zu einem fürchterlichen Albtraum.

Auf der Insel Rhodos, wo viele Menschen gerne Urlaub machen, sollen mehrere Frauen innerhalb von wenigen Tagen vergewaltigt worden sein.

Urlaub in Griechenland: Vergewaltigungs-Serie auf beliebter Insel

Die Polizei auf der beliebten Urlaubsinsel Rhodos beschäftigt sich aktuell mit drei mutmaßlichen Vergewaltigungen. So berichtet der griechische Nachrichtensender „ANT1News“, dass eine 21-jährige britische Touristin am Montag (3. Juli) um zwei Uhr von einem 47-Jährigen in einem Hotel gebracht wurde.

Dort soll der Mann ihr körperliche Gewalt angedroht haben, wenn sie nicht ihm Sex hat. Bei der Polizei habe die Frau dann denn Mann angezeigt. Die junge Britin übergab den Beamten ihre Kleidung, damit die DNA-Spuren gesichert werden konnten.

Außerdem musste sie sich einer von der Gerichtsmedizin angeordneten Untersuchung unterziehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Als wäre die eine Tat nicht schon schlimm genug, sorgte eine weitere mutmaßliche Vergewaltigung auf der Insel für Aufregung.

Frauen erleben blanken Horror auf beliebter Insel

Denn am Sonntag (2. Juli) alarmierte eine andere britische Urlauberin die Polizei, die bereits im April (genauer am 2. April) in einer Diskothek in Faliraki auf Rhodos in Griechenland mit ihrer Freundin feiern war. Dort soll ihr eine unbekannte Person heimlich ein Betäubungsmittel in die Hand gespritzt haben.

Sie könne sich nicht mehr an den Vorfall erinnern, weiß aber noch, dass ihr etwas gespritzt wurde. Auch sie musste sich einer gerichtsmedizinischen Untersuchung unterziehen. In diesem Fall wird ebenfalls von der Polizei ermittelt.

Doch damit nicht genug: Eine dritte Urlauberin soll laut griechischen Medien am Meer von einem Mann vergewaltigt worden sein, den sie während ihres Sommerurlaubs in Griechenland online kennengelernt hatte. Die 20-jährige Frau erzählte der Polizei, dass ein albanischer Mann sie vergewaltigt habe, nachdem sie am Strand von Glystra an der Ostküste der Insel Rhodos schwimmen gegangen war.