Mallorca: Gefahr im Meer! Touristin erleidet „katastrophale Verletzungen“

Die Gefahr lauert auf Mallorca nicht nur am Land, sondern leider auch im Meer. Auf der beliebten Urlaubsinsel gab es einen schrecklichen Vorfall. Ein Motorboot hat auf Mallorca nämlich eine Touristin überfahren, die dabei laut dem Rettungsdienst heftige Verletzungen erlitt.

Vor rund zwei Wochen ereignete sich bereits ein tödliches Unglück an der Ostküste. Eine 34-jährige Frau wurde im Wasser von einem Boot überfahren und geriet dabei in die Schiffsschraube. Wenig später starb sie im Krankenhaus. Nun hat es den nächsten schrecklichen Vorfall gegeben.

Mallorca: Nächster Vorfall im Meer

Wie „Ultima Hora“ berichtet, wurde erneut eine Touristin von einem Motorboot überfahren. Dieses Mal passierte es vor der Küste von Alcanada, auf dem Gemeindegebiet von Alcudia im Norden der beliebten Urlaubsinsel.

Bei der Frau handelt es sich dem Bericht nach um eine 63-Jährige, die laut dem Rettungsdienst SAMU 061 aufgrund der Schnitte der Schiffsschraube „katastrophale Verletzungen“ erlitt. Umgehen wurde die Schwimmerin per Krankenwagen in Palmas Uniklinikum Son Espases gebracht.

Zustand der Frau ist kritisch

Dem Rettungsdienst aus Mallorca nach sei der Zustand der Frau kritisch. Als wäre das nicht schon schlimm genug, hielt die Besatzung des Motorboots nach dem schrecklichen Unfall nicht. Allerdings heißt es auch, dass sie wohl aufgrund des Lärms an Bord des Bootes nichts davon mitbekommen haben. Touristen, die in einem anderen Boot saßen, bekamen den Unfall mit und zogen die Frau anschließend aus dem Wasser.

Solche Unfälle gibt es auf der Insel leider immer wieder. Oftmals geraten die Schwimmer in Schiffsschrauben und werden entweder schwer verletzt und sterben dabei. 2019 wurden etwa ein elfjähriger Junge und ein 60-jähriger Mann verletzt. Ein deutscher Tourist verlor 2018 seinen Arm. Ein Kind kam 2015 ums Leben und ebenfalls in dem Jahr wurde ein Mädchen am Strand durch die Schiffsschraube eines Motorbootes schwer verletzt.