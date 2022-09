Urlaub in der Türkei: Mann macht „Schnäppchen“ während Reise – später folgt das böse Erwachen

Diesen Urlaub in der Türkei wird Peter V. nicht mehr so schnell vergessen.

Voller Freude kaufte er sich bei seinem Urlaub in der Türkei im Juli in einem Uhrenladen eine Uhr. Doch wenig später folgte das böse Erwachen, wie er gegenüber dieser Redaktion berichtet.

Urlaub in der Türkei: Mann kauft Uhr, die schnell kaputt geht

Denn nach nur drei Tagen war die Uhr schon kaputt und funktionierte nicht mehr. Seit Montag (19. September) ist Peter wieder in der Türkei und ging direkt zum Uhrenverkäufer in Evrenseki, eine Gemeinde in der südwesttürkischen Provinz Antalya, hin.

„Ich wollte mein Geld zurück“, sagt Peter. Doch die Kohle sieht er nicht mehr. Im Gegenteil: es wurde sogar handgreiflich im Laden.

„Der Chef packte mich so feste am Arm, dass ich sogar blaue Flecken habe. Ich wurde dann rausgeschubst und übelst beschimpft“, berichtet der Mann vom heftigen Vorfall.

Urlaub in der Türkei: „Lasst die Finger von dem Laden“

Als er sich die Uhr im Juli kaufte, habe er keine Garantiekarte bekommen. Ihm wurde zu dem Zeitpunkt aber vom Verkäufer auch versichert, dass er vorbeikommen könnte, wenn was mit der Uhr nicht stimmen sollte.

Keine schöne Erinnerung an seinen Urlaub aus der Türkei für einen Mann. Foto: Privat

Stattdessen erlebte er ein böses Erwachen. Voller Wut habe er dann seine Uhr genommen und durch den Laden geworfen, so Peter. In einer Facebook-Gruppe rät er anderen Urlaubern davon ab, in dem Geschäft einzukaufen. „Lasst die Finger von dem Laden. Verkaufen nur Schrott.“

Unter dem Beitrag bedanken sich viele Menschen für den Hinweis und einige berichten von ähnlichen Vorfällen. „Viele Uhren halten nur bis zum Flughafen“, „Kein Schmuck und keine Uhren kaufen. Beste Devise. Alles Fake“, und „Deshalb sollte man diesen Fake-Mist erst gar nicht kaufen“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.