Urlaub in Holland: Wildes Tier geht auf Frau los – bist auch du jetzt in Gefahr?

Von einem wilden Tier gebissen – so stellt man sich seinen Urlaub in Holland eher nicht vor. Dass man im Wasser mal von einer Qualle gebrandmarkt wird oder eine Zecke sich an der Haut festsetzt – aber eine verdammte Schlange?

Was einer Niederländerin bei einer Radtour passiert ist, versetzt nun Urlauber in Holland in Angst und Schrecken. Müssen auch sie sich nun vor einem Schlangenangriff fürchten?

Urlaub in Holland: Frau von Giftschlange gebissen

Bei einer Radtour am Samstag (15. Juli) durch das Städtchen Bakkum in Holland wurde eine Niederländerin von einer Giftschlange gebissen. Sie kam ins Krankenhaus und klagt nun noch immer über Taubheit in ihren Zehen und Fingern und auch die Bisswunde im Bein schmerzt sie sehr.

Der Angriff ereignete sich in den Dünen des Urlaubsortes, wie „nhnieuws.nl“ berichtet. In Panik geraten sei die Radfahrerin zunächst gar nicht, denn sie hätte nie gedacht, dass es sich um ein gefährliches Tier handeln könnte. Laut dem ansässigen Förster gäbe es dort nicht einmal Schlangen, geschweige denn giftige. Doch schon nach kurzer Zeit zeigten sich die ersten Symptome.

Urlaub in Holland: Angst vor Schlangenbiss?

Der Niederländerin wurde plötzlich schwindelig und sie fühlte sich gar nicht gut. Schließlich ging sie ins nächste Krankenhaus. Dort stellte man das Gift in ihren Adern fest. Es könnte sich dabei um jenes einer Viper handeln.

Doch wie kam die in das Gebiet, das circa 40 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Amsterdam liegt? Könnte sie jemand hier ausgesetzt haben? Das ist noch völlig unklar. Wichtig ist für Urlauber und Besucher von Bakkum, dass sie „auf den ausgetretenen Pfaden“ bleiben sollen, wie der Manager von Puur Water & Natuur (PWN) warnt. Vor allem Kinder sollten den Dünen fernbleiben.

Das ist die größte Gefahr

Normalerweise würde man den Biss einer giftigen Schlange mit einem Antiserum – einem Gegengift – behandeln. Aber ohne zu wissen, um welche Art es sich genau handelt, ist das nicht möglich – weder für die gebissene Frau noch für das nächste Opfer.

Hier noch ein paar Tipps vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM), wie man mit Bisswunden von Giftschlangen umgehen sollte: