Urlaub in Griechenland, Portugal & Co: Vorsicht bei der Einreise! Diese Ziele sind nichts für schwache Nerven

Abenteuer-Urlaub ist nicht für jeden was. Statt Fallschirmsprung oder Klettern wollen andere lieber in Griechenland oder Portugal am Strand entspannen, die Sonne und das Meer genießen.

Doch schon auf dem Weg dahin könnten sie weit mehr Herzklopfen erleben, als sie wünschen. Denn zu einigen Zielen in Griechenland, Portugal und Co. kommt man als Tourist nur, wenn man sich einer gewissen Gefahr aussetzt. Manche tun das wissentlich, andere entdecken das Risiko erst, wenn es schon zu spät ist.

Urlaub in Griechenland: Hier liegt der zweitgefährlichste Flughafen

Sowohl in Griechenland als auch in Portugal finden Touristen zwei der gefährlichsten Flughäfen laut „Holidaycheck“. Der auf Korfu landet sogar auf dem zweiten Platze hinter dem auf St. Maarten in der Karibik. Der Airport Ioannis Kapodistrias liegt äußerst beengt zwischen zwei Hügeln und ist komplett von Wasser eingekesselt. Und dann verläuft nur wenige Meter neben dem Rollfeld auch noch eine Hauptstraße. Deshalb muss sie auch bei jedem Start gleich gesperrt werden. Hier dürfen nur erfahrene Piloten landen.

Etwas weiter hinten, aber dennoch auf Platz 9, landet der Funchal Airport auf Madeira in Portugal. Auch hier dürfen nur Experten ran. Sie müssen mit manueller Steuerung bei Fallwinden eine scharfe Rechtskurve einlegen, um auf der Insel landen zu können.

Neben Karibik-Inseln landen auch noch zwei weiter Flughäfen aus Europa in den Top 10 der gefährlichsten Flughäfen. Hier findest du die komplette Liste: