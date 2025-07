Mann surft vor spanischer Touristen-Insel – dann folgt der Horror aus der Tiefe

Für viele Urlauber ist das wohl der Albtraum schlechthin: Man ist ganz entspannt im Wasser, mit seiner Luftmatratze oder seinem Surfbrett und plötzlich kommt aus dem Nichts ein Hai angeschwommen. Genau so ist es einem Mann auf der beliebten Urlaubs-Insel Fuerteventura passiert.

Wie der spanische Fernsehsender „Antena 3“ berichtet, war der Mann gerade dabei, mit seinem Downwind-Foils-Board das Meer unsicher zu machen. Doch dabei hat er nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet ein Hai aus der Tiefe ihn attackieren würde.

Hai-Angriff aus der Tiefe

Das Ganze passierte am Sonntag (20. Juli) etwa zwei Meilen vor Fuerteventura in der Nähe des Gebiets von Los Molinos – einem beliebten Ort auf der Westseite der Insel. Der spanische Sender „Atena 3“ veröffentlichte zudem ein Video, dass die Schwere des Hai-Angriffs zeigt. Darin sieht man, wie der Mann zwei tiefe Bisswunden an seinem Bein, direkt über dem Knie, hat.

Ob sich der Verletzte gegen das Tier gewehrt hat, ist nicht bekannt. Augenzeugen berichteten aber davon, dass viele Menschen in Panik verfallen sind, nachdem die Nachricht von dem Angriff bekannt wurde. Bisher ist nicht bekannt, ob Sicherheitsmaßnahmen wie die Sperrung des Strands vorgenommen worden sind.

Dass sich ein Hai vor Fuerteventura aufhält, ist keine Seltenheit. Schon früher führte eine Sichtung der Tiere zu Strandschließungen, als Jetski-Patrouillen Alarm schlugen. So wurde unter anderem im vergangenen Jahr der Strand Playa Blanca in Las Palmas in höchste Alarmbereitschaft versetzt, nachdem das Meerestier vor der Küste Fuerteventuras gesichtet worden war.