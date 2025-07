Frau mit übler Biss-Wunde am Ballermann auf Mallorca verletzt – War es eine Hai-Attacke?

Hai-Attacke am Ballermann? Eine 80-jährige italienische Touristin erlitt auf Mallorca im Meer einen schweren Biss ins Bein. Der Strand wurde sofort evakuiert. Rettungsschwimmer sind auf der Suche nach dem Tier.

Das berichtet das spanische Medium „Cronicabalear“. Demnach schwamm die Italienerin in der Nähe des Ballermann 6 im Meer – plötzlich der Biss in die Wade! Ein Notruf wurde sofort ausgelöst, der Strand vorsorglich evakuiert.

Frau erleidet stark blutende Wunde beim Baden am Ballermann

Gegen 11.45 Uhr am Dienstag (22. Juli) ging der Notruf ein. Es habe bei einer Person einen schweren Biss ins Bein gegeben. Die Wunde blutete stark. Zwar ist bislang noch nicht offiziell bestätigt, dass es sich bei dem Biss um einen Hai-Biss handeln könnte, aber vieles deutet darauf hin. Die Stiftung des Palma Aquariums bezweifelt jedoch anhand eines Fotos, dass es sich um einen Blauhai handelt, wie zunächst angenommen. „Eine Frau wurde gebissen. Wir haben gehört, dass vor ein paar Tagen ein Blauhai gesichtet wurde. Für diese Information gab es aber keine Beweise. Wir versuchen nun herauszufinden, was die Frau gebissen haben könnte. Es sieht aber nicht nach einem Hai aus“, so die Leiterin Debora Morrison auf Anfrage der „Mallorca Zeitung„.

Zwei Krankenwagen und die örtliche Polizei rückten sofort an. Rettungsschwimmer und medizinisches Personal behandelten das Opfer. Anschließend kam die 80-Jährige in ein Krankenhaus. Als Sicherheitsmaßnahme wurde in dem Gebiet die rote Flagge gehisst und der Strand evakuiert.

Video zeigt, wie der Strand auf Mallorca evakuiert wird

Ein Video, welches unserer Redaktion vorliegt, zeigt eine Frau, die offenbar zum Strandpersonal gehört, und immer wieder per Megafon ruft: „Schwimmen ist in diesem Bereich verboten“. Touristen haben das Weite gesucht, der Strand schaut leer aus. Im Wasser ist niemand mehr.

Rettungsschwimmer suchen derzeit das Meer ab, um das für den Angriff verantwortliche Tier zu finden.