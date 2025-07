Gefahr für Urlauber im Mittelmeer – erste Touristen ziehen Reißleine

Viele freuen sich schon jetzt auf ihren Urlaub. Ob mit dem Flieger in die Ferne oder im Auto das eigene Land unsicher machen – Hauptsache raus aus dem Alltag! Besonders beliebte Ziele sind wie in den vergangenen Jahren schon Länder am Mittelmeer.

Vor allem Frankreich, Italien und Spanien stehen da bei den Deutschen hoch im Kurs. Doch für einige Urlauber wurde ein Trip nach Marbella nun mit Horror-Szenen vermiest. Die wohl größte Angst – eine Begegnung mit dem Hai – ist eingetreten!

Die beliebtesten Reiseziele der Deutschen:

Platz: Deutschland Platz: Spanien Platz: Italien Platz: Türkei Platz: Skandinavien

Quelle: 41. Deutsche Tourismusanalyse

Urlaub in Marbella wird zum Horror

Der Instagram-Account „aquatimemarbella“ teilt im Netz einen Clip, der bei manch einem Urlauber das Blut in den Adern gefrieren lässt. Denn vor der Küste Marbellas wurden Riesenhaie gesichtet. Ein Jetski-Fahrer, der das ganze Spektakel mitbekommen hat, sucht bereits das Weite. Für den Freizeitsportanbieter ist das aber eine echte Sensation. „Sichtung von Riesenhaien vor der Küste von Marbella. Noch nie in unserer 35-jährigen Geschichte haben wir so etwas gesehen!“, schreiben sie zu ihrem Video.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++Urlaub: Keine Lust mehr auf Malle & Co. – Reisende zieht es jetzt HIER hin+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Und tatsächlich sind diese Aufnahmen spektakulär. Neben den zwei Flossen, die aus dem Wasser ragen, gibt es auch Bilder, die das Tier unter Wasser in seiner vollen Pracht zeigen. Riesenhaie können bis zu 12 Meter lang werden und zählen zu den zweitgrößten Fischen der Erde. Jedoch sind sie für den Menschen größtenteils ungefährlich, da sie sich nur von Plankton ernähren. Für Urlauber besteht an der Küste von Marbella also keine Gefahr.

Mehr zum Thema Urlaub:

Aktuell hat das Mittelmeer aber mit weitaus tiefgreifenderen Problemen zu kämpfen, denn die Folgen der Klimakrise machen sich bemerkbar. Vor allem steigende Temperaturen bringen das sensible Ökosystem aus dem Gleichgewicht. Viele Meeresorganismen wie Fische, Korallen und Muscheln kommen mit solchen Bedingungen nur schwer zurecht. „Das Hauptproblem ist aber, dass Wasser umso weniger Sauerstoff enthält, je wärmer es wird“, erklärt Professor Christian Wild, Experte für Marine Ökologie an der Universität Bremen. Was sonst noch problematisch ist, erfährst du hier.