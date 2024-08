Urlaub: Unendlich viel reisen mit Flug-Flatrate – doch das Angebot hat einen Haken

Wer gerne und häufig in den Urlaub fliegt, muss das nicht nur mit seinen Arbeitszeiten abstimmen – sondern auch mit seinem Geldbeutel. Schließlich bezahlen sich die Flüge an exotische Reiseziele nicht von selbst.

Wie wäre es da mit einer Flug-Flat? Einen Pauschal-Beitrag am Jahresanfang zahlen und dafür dann das ganze Jahr Flüge buchen wie man Lust hat? Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Doch eine Airline bietet Kunden jetzt genau das an.

Doch aufgepasst: Wenn man dieses Angebot annimmt, um in den Urlaub zu fliegen, sollte man das Kleingedruckte lesen.

Urlaub: Airline bietet Flug-Flatrate an

Die Billig-Fluggesellschaft Wizz Air hat sich eine eben solche Flug-Flatrate ausgedacht. Wer ab dem 16. August das Angebot annehmen will, muss 599 Euro als Jahrespreis hinblättern. Klingt saftig – aber wenn man mal eine Handvoll Flüge zusammenrechnen, könnte sich das je nach Reiselust sogar rentieren.

Wizz Air verbindet Deutschland mit vielen Zielen in Osteuropa – aber auch Mallorca, Wien und Abu Dhabi stehen auf dem Reiseplan. Da könnten tatsächlich einige Flüge zusammenkommen. Aber wie „Bild“ berichtet, sollten Interessenten natürlich auch hier das Kleingedruckte lesen. Denn der Teufel steckt wie immer im Detail.

Das sind die strengen Regeln im Vertrag

Denn natürlich sind diese Flatrate-Flüge mit strengen Konditionen verbunden. Denn nur, weil man die 599 Euro Pauschalgebühr bezahlt hat, heißt das nicht, dass man für seine Flugreisen nun gar nichts mehr bezahlen muss. Denn jede einzelne Flugbuchung kostet selbst mit der „All you can fly“-Flat – wie das Angebot heißt – immer noch 9,99 Euro. Da muss man vielleicht doch noch mal den Taschenrechner anschmeißen, um zu überprüfen, wie viel für die Reisepläne am Ende fällig wird.

Und dann gibt es ja noch die Sache mit dem Gepäck. Ein kleines Gepäckstück (Maße 40 x 30 x 20 Zentimeter) ist in der Pauschale mit dabei – aber alles, was größer ist, muss mit satten 30 Euro pro Gepäckstück zusätzlich bezahlt werden. Und der vielleicht wichtigste Punkt: Die Flug-Flat ist für die Spontan-Urlauber unter euch. Flüge können nämlich frühestens 72 Stunden vor dem Abflug gebucht werden!

Wenn man also gerne kurzfristig plant und einen guten Überblick über die eigenen Finanzen hat, kann man vielleicht über die „All you can fly“-Flat nachdenken – aber man sollte die strengen Konditionen stets im Hinterkopf behalten.