Urlaub: Airline wirbt mit Flug-Flatrate – Eurowings entsetzt! „Falsche Signal“

Unglaublich, aber wahr: Eine Airline bietet seit Mitte August eine Flug-Flatrate an. Wizz Air fliegt Reisende somit für schlappe 599 Euro jährlich unbegrenzt in den Urlaub. Die Billig-Fluggesellschaft hat das Angebot am 16. August eingeführt. Allerdings kommt das Angebot mit so einigen Tücken, so kommen zu der Pauschalgebühr noch weitere Kosten pro Flug hinzu. Und auch beim Gepäck wird gespart.

Doch wie sehen das eigentlich die anderen Fluggesellschaften? Nehmen sie sich jetzt ein Beispiel an Wizz Air und führen ebenfalls eine Variante dieser Flat ein? Die Reaktionen auf die Ankündigung sind sehr unterschiedlich. Vor allem Eurowings verteilt eine deutliche Meinung gegenüber unserer Redaktion.

Urlaub per Flug-Flatrate – Umweltschutz ade

So oft in den Urlaub fliegen, wie man will und das für einen festgelegten Preis – für viele Reisende dürfte das nach einem Traum klingen. Schon mit wenigen Flügen kommt man schnell auf die von Wizz Air verlangten 599 Euro im Jahr. Vor allem Vielflieger könnten also davon profitieren.

Ob sich das Angebot mit den Zuzahlungen für die jeweilige Buchung und für Gepäck noch rechnet, sei erst einmal dahingestellt. Viel mehr geht es um die Idee dahinter. Eine Flug-Flatrate erscheint in Zeiten des Klimawandels und dem Leitbild des Umweltschutzes abstrus. Schließlich sind Flugzeuge die CO2-Schleudern schlechthin.

Urlaub: Eurowings wettert gegen Wizz Air

Ob auch Eurowings eine Flug-Flatrate in Betracht ziehen könnte? Ein Sprecher muss gegenüber unserer Redaktion eine definitive Absage erteilen. „Ein solches pauschaliertes Modell“ könne „nicht die Flexibilität und individuellen Bedürfnisse abdecken (…), die unsere Kunden an uns als Value-Carrier haben“, reagiert die Airline.

Doch geht die Fluggesellschaft noch weiter und übt harsche Kritik an Wizz Air. „Aus unserer Sicht betont eine Flatrate eine Mobilität ohne Limit und setzt damit das falsche Signal in Sachen Nachhaltigkeit“, argumentiert sie. „Für Eurowings ist das Thema Fliegen untrennbar mit der Verantwortung für Umwelt, Menschen und Gesellschaft verbunden und wir engagieren uns gemeinsam mit der Lufthansa Group auf vielfältigen Wegen für mehr Nachhaltigkeit mit dem Ziel eines CO2-neutralen Fliegens.“

So überrascht es auch kaum, dass die Lufthansa genauso wenig vorhat, eine Flug-Flatrate einzuführen. „Bei uns ist so etwas nicht in Planung“, heißt es nur auf Anfrage. Ryanair und SunExpress wollten sich auf Nachfrage nicht zu dem Thema äußern.