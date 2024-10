Flughafen Düsseldorf, Dortmund und Köln/Bonn: Chaos zu den Herbstferien? Airline mit besonderem Angebot

Missmutige Blicke, hektisches Gerenne und mürrisches Personal – die Rede ist nicht von einem der zahlreichen Einkaufszentren, sondern vom Flughafen. Und gerade jetzt – zu Beginn der Herbstferien – packen viele nicht nur ihre Koffer, sondern bereiten sich auch auf einen hektischen Start in den Urlaub vor. Damit sind sie nicht allein, denn laut Prognose des Düsseldorfer Flughafens werden bis Ende Oktober mehr als eine Million Menschen erwartet. Und auch an anderen Flughäfen wie Dortmund oder Köln/Bonn sieht es nicht anders aus.

+++ Eurowings: Nach Ryanair die nächste Klatsche! Lufthansa-Tochter streicht über 1.000 Flüge +++

Da gruselt man sich schon vor den Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen. Schließlich muss man nicht nur selbst, sondern auch der Koffer durch den Check-in. Doch nun kommt eine Airline mit einem besonderen Angebot um die Ecke – das vielen ein Lächeln ins Gesicht zaubern dürfte.

Flughafen: Eurowings löst (Warte-)Problem

„Endlich Ferien!“, diesen Ausruf hört man ab dem 11. Oktober in vielen Schulen. Zwei Wochen Herbstferien stehen an. Und nachdem alle Koffer für den gebuchten Urlaub gepackt sind, setzen sich viele ins Auto und düsen zum Flughafen. Doch spätestens hier wartet dann das große Erwachen. Check-In und Sicherheitskontrollen können in den Ferien enorm viel Zeit in Anspruch nehmen.

+++ Urlaub: Airline wirbt mit Flug-Flatrate – Eurowings entsetzt! „Falsche Signal“ +++

„Plant genügend Zeit für eure Anreise und die Prozesse am Airport ein“, rät daher der Düsseldorfer Flughafen immer wieder. Doch nun könnte zumindest ein (Warte-)Problem aus der Welt geschafft sein, zumindest wenn man mit Eurowings reist!

Düsseldorf, Dortmund, Köln/ Bonn: XXL-Zeitersparnis am Flughafen

So können Reisende bereits am Vorabend ihr Gepäck abgegeben. Doch wie funktioniert das? Mit der Möglichkeit des „Vorabend Check-in“ können die Urlauber gegen einen Aufpreis von fünf Euro (pro Person) bereits am Vortag ihr Gepäck abgegeben. Für die Flughäfen in Nordrhein-Westfalen kann dies im folgenden Zeitraum erledigt werden:

Düsseldorf (DUS): 18:00 – 20:00 Uhr für Flüge bis 08:00 Uhr am Folgetag

18:00 – 20:00 Uhr für Flüge bis 08:00 Uhr am Folgetag Dortmund (DTM): 18:00 – 20:00 Uhr für Flüge bis 12:00 Uhr am Folgetag

18:00 – 20:00 Uhr für Flüge bis 12:00 Uhr am Folgetag Köln-Bonn (CGN): 18:00 – 20:00 Uhr für Flüge bis 12:00 Uhr am Folgetag

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Also, ob man das Angebot annimmt oder nicht – Ruhe bewahren und einfach daran denken, dass man in wenigen Stunden den Urlaub in vollen Zügen genießen kann. Hoffentlich ohne Stress und Hektik.