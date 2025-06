Flughafen Köln will es wissen – lang ersehnte Ziele sollen kommen

Jetzt will es der Flughafen Köln wissen! Der Airport in der Rhein-Metropole gehört zu den beliebtesten seiner Art in ganz NRW, ist Drehkreuz für Abertausende Urlauber und auch Geschäftsleute. Logisch, dass die Geschäftsführung bemüht ist, immer wieder auch neue Strecken und Ziele anzubieten.

Bald könnte es wieder so weit sein, denn der Flughafen Köln bemüht sich, Direktverbindung in die Hauptstädte des Balkan anzubieten. Diese neue strategische Ausrichtung kommt daher, dass immer mehr Passagiere aus dem Balkan anreisen oder hinfliegen wollen.

Flughafen Köln will es wissen

Der Rhein-Airport reagiert, will so auch ungenutztes Potenzial identifizieren und vor allem die Nachfrage in den Regionen bedienen, die hierzulande eine starke Diaspora haben. Im Klartext: In NRW leben viele Menschen aus Serbien, Kroatien, Albanien, dem Kosovo und Nordmazedonien. Die wollen immer wieder in ihre Heimat zurück, sind also eine lukrative Kundschaft für den Flughafen Köln.

Konkret will man von Köln aus eine direkte Verbindung nach Belgrad (Serbien) und Skopje (Nordmazedonien) etablieren. Die Verbindung in die serbische Hauptstadt wurde zuletzt im Januar 2024 von Air Serbia eingestellt – nach weniger als einem Jahr Betriebszeit, wie das Fachportal „Aviation Direct“ berichtet. Air Serbia bedient Köln wiederum von der serbischen Stadt Nis aus. Das zeige, dass es Nachfrage aus der Region gebe.

Belgrad und Skopje sollen zurückkommen

Und auch nach Skopje gab es mal Flüge von Köln aus. Diese Verbindung wurde von Wizz Air seit April 2014 unterhalten – bis im Oktober 2024 damit Schluss war. Der Verlust dieser Direktverbindung hinterließ eine Lücke sowohl für Geschäftsreisende als auch für Touristen und Personen mit familiären Bindungen in der Region. Bleibt ihnen zu wünschen, dass also schon bald die neuen, „alten“ Strecken wieder angeboten werden…