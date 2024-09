Urlaub: Video aufgetaucht! Deutsche außer sich – unfassbar, was mit ihrem Gepäck passiert

Es sind unsägliche Bilder vom Flughafen! Wer nach dem Urlaub wieder zu Hause ankommt, erwartet, dass alles reibungslos ankommt. Logisch, dass man hier und da Souvenirs oder Geschenke in seinen Koffern mitgenommen hat. Umso schlimmer, wenn das Personal am Airport so grob mit dem Gepäck umgeht, dass der Inhalt beschädigt wird!

Dieser Redaktion liegt ein Video vor, dass für viel Frust und Wut bei deutschen Urlaubern auslöst. Zu sehen ist ein Airbus-Flugzeug der türkischen Airline Pegasus. Passagiere schauen aus dem Fenster, können sehen, was mit ausgeladenen Koffern beim Urlaub passiert – ehe der Skandal beginnt…

Urlaub: Deutsche außer sich – unfassbar, was mit ihrem Gepäck passiert

Der Mitarbeiter des Airport-Dienstleisters packt das Gepäck der gerade erst gelandeten Fluggäste, schmeißt sie mit voller Wucht so auf die Bande, dass Schäden sicher sind. Skandal-Szenen am Flughafen! Ein Fluggast nimmt das Ganze mit seinem Handy auf, mehrere andere Passagiere beobachten die Szenerie, sind außer sich.

„Schaut mal, was er mit unserem Koffer macht. Er schmeißt die einfach raus“, sagt einer auf Türkisch. Eine andere Frau sieht das Unheil kommen, prophezeit: „Gleich wird ein Koffer bestimmt von der Bande auf den Boden stürzen!“ Tatsächlich passiert das auch noch nach wenigen Sekunden. Was mit dem Inhalt des Gepäcks geschieht, scheint dem Mitarbeiter völlig egal zu sein. „Was für ein Ar…, ehrlich“, flucht ein dritter Passagier, der nachlegt: „Das darf doch nicht wahr sein, wie geht er mit unseren Sachen um?“

Urlaub: Unfassbare Bilder am Flughafen. Foto: Privat

„Was für ein Ar…“

Eine Stellungnahme von Pegasus Airlines steht nach Anfrage dieser Redaktion aus. Der ADAC empfiehlt Reisenden allerdings, Schadenersatz zu verlangen, wenn der Koffer beschädigt wird. Urlauber sollten schon direkt am Flughafen tätig werden und am Schalter der Airline einen sogenannten „Property Irregularity Report“ (PIR) ausfüllen. Damit kann man nachweisen, dass das Problem im Zusammenhang mit dem Flug entstand. Das gilt auch für Pauschalreisende. Wichtig auch: Als Urlauber sollte man den Gepäckaufkleber vom Check-in als Nachweis aufheben.

Auch wenn das Formular ausgefüllt wurde, muss man die Beschädigung trotzdem noch der Airline oder dem Reiseveranstalter melden. Beschädigtes Gepäck muss man laut ADAC innerhalb von sieben Tagen schriftlich bei der Airline melden. Diese Frist gilt auch, wenn ein Teil der Gepäckstücke auf dem Flug verloren geht.