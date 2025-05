Urlaub: Neues Disneyland angekündigt – damit hätte niemand gerechnet

Du liebst Bambi, Micky Maus, Donald Duck, Simba, Stich, Tinker Bell und Co.? Dann hast du jetzt Grund zur Freude, denn es wurde ein neues Disneyland angekündigt. Den beliebten Themenpark findest du nicht nur bei einem Urlaub bei Paris.

Es gibt es bereits sechs Urlaubs-Orte, in denen Kindheitsträume wahr werden: Disneyland Resort (Anaheim in den USA), Walt Disney World Resort (Florida, USA), Tokyo Disney Resort, Disneyland Paris, Hongkong Disneyland Resort und Shanghai Disney Resort. Dass noch ein weiterer Themenpark entsteht, damit hätte wohl niemand gerechnet. Doch wo wird er entstehen?

Urlaub: Hier entsteht das neue Disneyland

Nach Angaben von Disney wird das siebte Disneyland in Abu Dhabi auf Yas Island entstehen. Wer dort einen Urlaub plant, kann nach Angaben von Robert A. Iger, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company in dem Themenpark bald zeitgenössische Architektur mit modernster Technologie entdecken.

So wolle man „Gästen auf einzigartige und moderne Weise tiefgreifende Unterhaltungserlebnisse bieten“. Es gibt allerdings einen Haken, der Disneyland-Fans stören dürfte.

Disney-Fans müssen sich in Geduld üben

Bisher sind nur wenige Details bekannt. Dementsprechend ist noch nicht klar, welche Attraktionen es in dem Disneyland in Abu Dhabi geben wird. Auch die Frage, wann der Freizeitpark eröffnet, bleibt bisher unbeantwortet.

Im Zuge der Vorstellung des Projekts war jedoch von einer „Vision von Yas Island für die nächsten fünf Jahre“ die Rede, wie das Portal „reisereporter.de“ berichtet. Sollte dieser Zeitplan eingehalten werden, dürften Fans sich spätestens 2030 über die Eröffnung freuen. Und die könnte ein neuer Grund für einen Urlaub in Abu Dhabi sein.