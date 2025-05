Neues Verbot beim Urlaub in Italien – wer mit diesem Auto anreist, muss blechen!

Egal ob Florenz, Venedig oder Rom – im Urlaub in Italien möchte man sich etwas gönnen. Sei es ein leckeres Essen oder ein Souvenir für die eigenen vier Wände. Ein Bußgeld muss im Italien-Urlaub dagegen wirklich nicht sein.

Dabei ist die Gefahr groß, denn dafür musst du nur mit dem falschen Auto unterwegs sein.

Urlaub: Euro-5-Diesel in ganz Nord-Italien verboten

Ab Herbst 2025 weht ein frischer Wind im Italien-Urlaub. Wenn du mit einem älteren Diesel nach Nord-Italien reisen willst, solltest du nicht nur an Pasta, Prosecco und Panorama denken – sondern auch ans Fahrverbot. Denn ab dem 1. Oktober 2025 gilt in Turin und in allen Gemeinden im Piemont mit mehr als 30.000 Einwohnern ein Fahrverbot für Euro-5-Dieselfahrzeuge.

Hintergrund ist der neue Luftqualitätsplan 2024–2030. Mit dem will die Region der teils dramatischen Luftverschmutzung in der Po-Ebene entgegenwirken. Und das Piemont bleibt laut „Auto Motor Sport“ nicht allein. Auch die Lombardei, Venetien und Emilia-Romagna schließen sich dem Verbot an.

Damit ist klar: Ob ein Bummel durch Mailand, ein Ausflug zum Comer See, ein Besuch in Bologna oder ein Strandtag in Rimini – vielerorts gilt: Diesel raus, frische Luft rein. Im Detail bedeutet das: Im Piemont greift das Verbot zunächst bis 15. April 2026, soll danach jedes Jahr zwischen dem 15. September und dem 15. April gelten – immer montags bis freitags, von 8:30 bis 18:30 Uhr.

In der Lombardei und Emilia-Romagna fällt die Regelung noch strenger aus. Ab dem 1. Oktober 2025, gilt das Fahrverbot dauerhaft, ebenfalls für alle Orte über 30.000 Einwohner.

Achtung! Es droht ein Bußgeld über 160 Euro

So entspannt man im Urlaub auch unterwegs sein mag, sollten Touristen das Verbot auf jeden Fall ernst nehmen. Bei Verstößen drohen 168 Euro Bußgeld und wer zweimal innerhalb von zwei Jahren erwischt wird, dem kann sogar die Fahrerlaubnis für bis zu 30 Tage entzogen werden. Rechtlich unklar ist aktuell noch, ob Autos bei Kontrollen direkt stillgelegt werden dürfen.

Bereits seit Oktober 2024 gilt das Dieselverbot schon für Nutzfahrzeuge über 3,5 Tonnen. Wer sich nicht dran hält, muss mit teils drastischen Strafen rechnen. Das Bußgeld kann hier bis zu 500 Euro betragen.

