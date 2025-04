Urlaub mit dem Auto: Preis-Schock an Tankstelle – so sparst du bares Geld

Ostern steht kurz vor der Tür – und damit für viele Deutsche auch ein Kurzurlaub. Ob zur Familie, Freunden oder in die Berge zum Skifahren, über Ostern geht es für viele Menschen in den Urlaub. Um vor Ort mobil zu sein und mehr Gepäck mitnehmen zu können, nutzen Reisende dabei oft das Auto. Das kann allerdings so einiges abverlangen.

Urlauber müssen sich über Ostern vor allem auf eines gefasst machen: Stau. Vor allem an diesem Tag fürchten Experten ein regelrechtes Stau-Chaos um die Feiertage. Und das war noch nicht alles. Denn neben den Stau-Prognosen könnten auch die Spritpreise im Ausland dir einen Strich durch die Rechnung machen. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat die Spritpreise untersucht und gibt Tipps zum Sparen.

Urlaub mit dem Auto: So sparst du Geld

In Deutschland zahlst du für eine Tankfüllung mit 50 Liter Eurosuper 87,20 Euro, so der VCÖ. Etwas teurer wird es in Irland mit 87,50 Euro und in Italien mit 88 Euro für 50 Liter. Auch Frankreich (88,60 Euro/50 Liter) und Griechenland (89,20 Euro/50 Liter) sind teurer als die Bundesrepublik. In der Schweiz zahlst du für 50 Liter Eurosuper 91 Euro und angeführt wird die Liste von den Niederlanden (96, 50 Euro/50 Liter) und Dänemark (100,40/50 Liter). Günstiger als in Deutschland ist es beispielsweise in Österreich (76 Euro/50 Liter) sowie in Osteuropa.

So kann sich das Tanken in manchen Ländern sogar für den Geldbeutel lohnen. „Aber auch für die Urlaubsfahrt gilt, dass für die gesamten Spritkosten das eigene Fahrverhalten meist einen größeren Einfluss hat als der Spritpreis an der Tankstelle“, erklärt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Ein spritsparender Fahrstil auf dem Weg zum Urlaubs-Ziel kann Spritverbrauch und -kosten um bis zu 20 Prozent senken! Wenn du nur 5,5 anstatt 7 Liter pro 100 Kilometer verbrauchst, kommst du mit einer 50 Liter Tankfüllung statt 715 Kilometer knapp über 900 Kilometer weit.

Vorausschauendes Fahren spart Sprit

Wer außerdem oft beschleunigt, verbraucht mehr Sprit. Wenn du den Fuß rechtzeitig vom Gas nimmst und vorausschauend fährst, kannst du gleichmäßiger fahren und deinen Verbrauch stark reduzieren. Wenn du auf der Autobahn 110 Kilometer pro Stunde anstatt 130 Kilometer pro Stunde fährst, reduzierst du deinen Verbrauch um durchschnittlich 17 Prozent, verrät der VCÖ.

Auch das Reisen ohne Dachbox, die durch den Luftwiderstand den Verbrauch erhöht, hilft dir beim Spritsparen. Zudem solltest du auf den richtigen Reifendruck achten, die Klimaanlage nicht zu kalt einstellen und auch während deines Urlaubs die ein oder andere kürzere Strecke mal zu Fuß gehen.