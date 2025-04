Ostern in NRW: Experten fürchten Stau-Chaos – vor allem an diesem Tag

Ostern steht vor der Tür. Und damit auch die Osterferien, die viele Familien in NRW nutzen, um zu reisen. Ob in den Skiurlaub, an die Ostsee oder doch zu Verwandten – die Autobahnen in Deutschland werden voll sein.

Damit du also nicht stundenlang im Stau stehst, solltest du dich vorher informieren, wann dich das größte Chaos erwarten könnte. So kannst du es nämlich umgehen und mehr Zeit im Urlaub anstatt im Auto verbringen. Hier erfährst du, an welchen Tagen Experten das größte Stau-Chaos in NRW befürchten.

Ostern in NRW: An diesem Tag erwarten Experten den meisten Stau

Am Montag (14. April) beginnen die Osterferien in NRW wie auch in vielen anderen Bundesländern. Die Autobahn GmbH des Bundes rechnet insbesondere rund um die Ostertage auf den wichtigsten Ferienrouten mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Schon für Samstag (13. April) ist ein erhöhter Reiseverkehr zu erwarten, doch es soll noch schlimmer werden.

Laut den Prognosen der Experten soll der verkehrsreichste Tag nämlich der Gründonnerstag (17. April) werden. Das liegt daran, dass neben den Reisenden, die über das verlängerte Wochenende wegfahren, auch viele Berufspendler auf den Straßen sein werden. Insbesondere am Nachmittag solltest du dich in den Ballungsräumen in NRW daher auf ein ziemliches Stau-Chaos einstellen.

Stau-Chaos auf den Straßen

Auch am Ostermontag (21. April) rechnen die Experten mit vollen Straßen. Viele Reisende kehren nach Hause zurück, da in einigen Bundesländern bereits am nächsten Tag die Schule wieder beginnt. In NRW sowie anderen der bevölkerungsreichsten Bundesländer gehen die Osterferien noch bis zum Ende der Woche, wodurch auch am Samstag (25. April) und am Sonntag (26. April) mit viel Stau zu rechnen ist.

Um dein Reiseziel ohne Probleme zu erreichen, solltest du dich im Vorhinein über Baustellen sowie Sperrungen auf deiner Route informieren. Außerdem empfiehlt die Autobahn GmbH, die Ballungsräume an den Werktagen zur Rushhour (also morgens zwischen 7 und 9 Uhr sowie nachmittags zwischen 16 und 19 Uhr) zu vermeiden.