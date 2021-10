Urlaub auf Mallorca: DAS ist aktuell besonders teuer – und eine Besserung ist nicht in Sicht

Während in Deutschland die Spritpreise steigen, haben es Touristen bei ihrem Urlaub auf Mallorca mit erhöhten Mietwagenpreisen zu tun.

Bereits im Sommer 2021 beklagten Urlauber bei ihrem Urlaub auf Mallorca die teuren Mietwagen. Doch in 2022 wollen Autovermieter noch einmal einen draufsetzen.

Diese Kosten werden bei deinem Urlaub auf Mallorca weiterhin hoch bleiben.

Urlaub auf Mallorca: Zu wenig Autos führen zu erhöhten Kosten

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, gehen auf der Insel die Autos aus, was zu erhöhten Mietpreisen führt. Während im Jahr 2019 noch 120.000 Mietwagen über die Insel düsten, schätzen Unternehmen, dass die Anzahl auf 70.000 Mietwagen sinken wird.

Urlaub auf Mallorca: Vor der Pandemie kostete ein Mietwagen maximal fünf Euro

Laut der „Mallorca Zeitung“ schätzt der Präsident der Vereinigung der kleinen Mietwagenfirmen AEVAB, Ramón Reus, dass Urlauber für 2022 für beispielsweise einen Seat Ibiza mindestens 50 bis 60 Euro pro Tag hinblättern müssen.

Wer bei seinem Urlaub auf Mallorca ein Auto mieten möchte, muss künftig mehr Scheine auf den Tisch legen. (Archivbild) Foto: IMAGO / MiS

Vor der Pandemie haben große Mietwagen-Anbieter einen Wagen für fünf Euro oder weniger angeboten, was Reus im Nachhinein als „absurd“ bezeichnete. Es sei nicht zu verstehen, dass es teilweise billiger gewesen sei, auf Mallorca ein Auto statt ein Fahrrad zu mieten, so Reus.

Urlaub auf Mallorca: Mietwagenpreise bleiben weiterhin hoch

Weitere Autos hätten bestellt werden sollen, allerdings sei der Markt leer, so die „Mallorca Zeitung“. Die weltweite Knappheit an Halbleitern würde die Problematik weiterhin verstärken und dafür sorgen, dass Autos derzeit eine Rarität darstellen.

Wer sich also ein Mietwagen in Mallorca gönnen möchte, muss in Zukunft einiges mehr auf den Tisch legen. (ali)