Urlaub auf Mallorca: Dramatische Szenen bei Bootsausflug! Kapitän stirbt

Für diese Familie endete der Urlaub in einer absoluten Tragödie! Bei einem Bootsausflug vor Mallorcas Nachbarinsel Menorca spielten sich am Sonntagmittag (31. März) dramatische Szenen ab. Dabei kam der Kapitän ums Leben.

Horror für Touristen aus Frankreich: Während ihres Urlaubs kam es vor Mallorcas Nachbarinsel Menorca zu einem Schiffsunglück. Ihr Boot kenterte, hatte offenbar ein Leck und lief voll mit Wasser. Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, sollen die Personen an Bord gerade noch genug Zeit gehabt haben, um einen Notruf abzusenden.

Auch zwei Kinder waren an Bord des Schiffs

Die dramatischen Szenen an Bord des Schiffes beobachtete auch ein Inselbewohner mit seinem Fernglas. Auch er wählte den Notruf. Es wurde ein Helikopter auf den Weg geschickt.

Auch zwei Kinder waren auf dem Schiff. Insgesamt wurden fünf Personen von dem Hubschrauber in Sicherheit gebracht. Ein Boot, welches sich zu der Zeit in der Nähe befand, reagierte und rettete ein Kind und einen Erwachsenen aus dem 16 Grad kalten Wasser. Sie litten an einer Unterkühlung.

Ermittlungen zu dem dramatischen Unglück laufen

Die Schiffbrüchigen kamen in ein Krankenhaus auf Menorca. Schrecklich: Der 60 Jahre alte Kapitän konnte nicht mehr gerettet werden. Er verstarb.

Jetzt wird ermittelt, wie es zu dem tödlichen Unglück kommen konnte. Das Problem dabei: Das defekte Boot ist untergegangen und konnte bislang nicht geborgen werden, wie die „Mallorca Zeitung“ weiterhin berichtet.

Immer wieder gibt es tödliche Unfälle in der Nähe von Mallorca

Auch im vergangenen Jahr kam es immer wieder zu schlimmen Unglücken in der Nähe von Mallorca. Im September 2023 wäre eine Deutsche fast ertrunken, für einen weiteren Badegast kam jede Hilfe zu spät (wir berichteten hier). Im Juli 2023 wollte ein Vater seinen Sohn vor dem Ertrinken retten. Beide überlebten nicht (wir berichteten).