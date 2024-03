Urlaub auf Mallorca: Neuer Regel-Horror am Ballermann – für Party-Fans könnte es richtig teuer werden

Bald steht wieder die Urlaubssaison auf Malle an. Doch sollten Reisende ein paar neue Regeln vor ihrem Urlaub auf Mallorca kennen, sonst droht ihnen noch eine höllische Kostenfalle. Wenn sie nicht aufpassen, müssen sie sogar ein paar Tausend Euro zahlen.

+++ Ski-Urlaub zu Ostern – HIER erleben Familien das perfekte Saison-Ende +++

Sieben Regeln beeinflussen in diesem Jahr deinen Urlaub auf Mallorca. Vor allem, wenn du auf der Insel vorhast, ordentlich Party zu machen, könnte sie jetzt deine Pläne kreuzen.

Urlaub auf Mallorca: Diese 7 Regeln musst du beachten

Im Sommer fahren viele deutsche Touristen auf die beliebte Baleareninsel Mallorca. Damit ihr Urlaub in diesem Jahr nicht durch unnötige Kosten überschattet wird, sollten sie die Verhaltensregeln auf der Insel kennen. Manche gelten für alle, manche nur für bestimmte Touristen – vorrangig Partygänger – und Gegenden.

Auch interessant: Urlaub in Italien: Touristenmagnet als Abzocke? Was HIER mit deinem Geld passiert

Hier führen wir dir alle sieben Regeln auf:

1.) Rauchen

Nur in extra dafür ausgewiesenen Bereichen in Clubs darf noch geraucht werden. Auf der Straße oder sogar in den Außenbereichen von Restaurants ist es verboten. Seit 2023 kontrolliert die Polizei dieses Verbot strenger als zuvor. Wer dagegen verstößt, muss bis zu 2.000 Euro Strafe zahlen.

2.) Wildpinkeln

Zu urinieren, wo keine Toilette ist, dürfte in vielen Ländern verboten sein. Doch wer auf Mallorca öffentlich auf die Straße oder gegen Hauswände pinkelt, muss mit einer Strafe von bis zu 400 Euro rechnen.

3.) Strand mit Hund

Wer auf Mallorca mit seinem Hund unterwegs ist und diesen mit an den Strand nehmen will, kann das nur an ausgewiesenen Hundestränden tun. Und sollte der Vierbeiner dann groß machen, muss das Häufchen sofort beseitigt werden, sonst kostet das den Halter bis zu 1.500 Euro.

Mehr News:

4.) Alkohol trinken

In den Regionen Playa de Palma und Magaluf darf zwischen 21.30 Uhr und 8 Uhr kein Alkohol verkauft werden. Und auch mit dem Flatrate-Saufen in Bars ist Schluss. Selbst All-inclusive-Hotels dürfen nicht mehr als drei alkoholische Getränke zum Essen ausschenken. Mehr kostet extra. Währenddessen gelten am Ballermann sogar Alkohol-Verbotszonen, so in der Bierstraße und rund um den Megapark. Wer sich nicht daran hält, muss bis zu 3.000 Euro bezahlen.

5.) Nicht oben ohne

Oben ohne oder ohne Schuhe ist ein No-Go in den Innenstädten von Mallorca. Wer sich dort lediglich im Bikini zeigt, muss 200 Euro Strafe zahlen. Und nackt am Strand zu liegen, kann sogar 750 Euro kosten.

6.) Keine Kostüme oder Megafone in den Partyzonen!

7.) Allgemeine Partyregeln

Kein Feiern für Minderjährige im Club nach 24 Uhr – diese Regel kennt man auch in Deutschland. Doch wird diese Regel auf der Insel nun noch rigoroser durchgesetzt. Wer zudem im Club oder bereits davor durch negatives Verhalten oder starken Alkoholkonsum auffällt, erhält schneller Hausverbot, als er glaubt. Die Strafen für derartige Vergehen können mitunter jedoch über ein simples Hausverbot hinausgehen. Für leichtere Verstöße werden 750 Euro fällig, für schwere 1.500 Euro, für besonders schwere allerdings bis zu 3.000 Euro.