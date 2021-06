Urlaub auf Mallorca: Touristin platzt bei DIESEM Anblick der Kragen – „Muss das echt sein?“

Was haben wir uns nicht alle darauf gefreut. Die Coronazahlen sinken stetig, die Anzahl der Länder, in denen wir wieder Urlaub machen können, wächst dagegen. Bereits seit einiger Zeit ist auch Urlaub auf Mallorca wieder im Bereich des Möglichen.

Doch die wiederkehrenden Touristen sind nicht nur ein Segen für die Baleareninsel. So schildert eine Urlauberin in der Facebookgruppe „Mallorca 2021“ einen Anblick, der einem den Urlaub auf Mallorca ganz schön vermiesen kann.

Urlaub auf Mallorca: Kommt mit den Touristen der Müll zurück?

Einer Mallorca-Touristin ist der Kragen geplatzt (Symbolbild). Foto: IMAGO / agefotostock

So teilt die Mallorca-Liebhaberin in der Gruppe Bilder die das Meer in der Zeit vor der Wiederkehr der Touristen zeigen. Das Wasser scheint klar, man sieht kaum Müll am Strand. Dies habe sich aber in den letzten Wochen wieder zum Schlechteren verändert. So scheint das Meer trüb. Nichts mehr mit glasklarem Wasser. Bei Facebook richtet sie einen Appell an die Urlauber: „Hallo Liebe Leute. Ich bitte euch nutzt die Mülleimer und schützt unsere wunderschöne Insel vor diesem Dreck! Muss das echt sein?“

Das ist Mallorca:

Mallorca ist die größte Insel der Balearen

Auf Mallorca findet sich die Hauptstadt der Balearen: Palma

Auf Mallorca gibt es über 1.600 Hotels

Zu den beliebtesten Orten auf Mallorca zählen Palma, Magaluf, Cala Ratjada und Alcudia

Bekannt wurde Mallorca auch durch die Schinkenstraße mit Bars und Discotheken wie dem Megapark oder dem Bierkönig nahe des sogenannten Ballermann

Das Wetter für Urlaub ist von April bis September am schönsten

Eine Aussage, die für durchaus Diskussionen in der Malle-Community sorgt. So kommt schnell der Verdacht auf, dass es sich gar nicht um Müll und Dreck, sondern lediglich um Algen im Wasser handelt. Andere dagegen argumentieren, dass wirklich Touristen wieder vermehrt ihren Müll zurücklassen.

Urlaub auf Mallorca: Dreck oder Algen? Das ist hier die Frage

Oder wie es ein Gruppenmitglied schön zusammenfasst: „Aber ja, der Müll gehört in den Mülleimer. Und Algen sind halt nun mal im Meer und werden an den Strand gespült.“ Recht hat er.

Was ist denn da los? Auf Sylt ist einem Gastronomen der Kragen geplatzt. Er greift nun zu drastischen Maßnahmen. Was er plant, liest du hier.