Urlaub auf Mallorca: Corona-Regeln auf der Insel werden gelockert – DAS ist bald wieder möglich

Der Urlaub auf Mallorca könnte langsam aber sicher wieder so wie vor der Corona-Pandemie werden.

Der Urlaub auf Mallorca ändert sich wieder zur Normalität. Foto: dpa

Denn wie die Regionalregierung nun bekannt gab, soll auch der Party-Tourismus bald wieder zum Urlaub auf Mallorca gehören.

Beispielsweise wird die Sperrstunde für Gastronomiebetriebe und Nachtlokale ab Samstagabend auf der spanischen Insel und den anderen Balearen Ibiza, Menorca und Formentera von bisher Mitternacht auf zwei Uhr morgens verlegt.

Die neuen Regeln wolle man am Freitag offiziell beschließen, sagte der Sprecher der Regionalregierung, Iago Negueruela, am Dienstagabend in Palma.

Zudem werden ab Samstag andere Einschränkungen gelockert: In den Außenbereichen von Restaurants, Bars und Cafés dürfen statt wie bisher zehn künftig zwölf Personen an einem Tisch Platz nehmen.

Die Sperrstunde ist auf 2 Uhr nachts geschoben worden. (Archivbild) Foto: dpa

Für die Innenbereiche gilt weiterhin die Regelung, dass maximal 50 Prozent der Plätze besetzt werden und maximal sechs Personen an einem Tisch sitzen dürfen. Wirte dürfen ihre Gäste aber wieder auch am Tresen bedienen. Dort sind allerdings neben anderen Auflagen vorerst nur Gruppen von höchstens zwei Personen gestattet.

Das ist Mallorca:

Mallorca ist die größte Insel der Balearen

Auf Mallorca findet sich die Hauptstadt der Balearen: Palma

Auf Mallorca gibt es über 1.600 Hotels

Zu den beliebtesten Orten auf Mallorca zählen Palma, Magaluf, Cala Ratjada und Alcudia

Bekannt wurde Mallorca auch durch die Schinkenstraße mit Bars und Discotheken wie dem Megapark oder dem Bierkönig nahe des sogenannten Ballermann

Das Wetter für Urlaub ist von April bis September am schönsten

Diskotheken auf Mallorca bleiben weiterhin geschlossen

Einen Wermutstropfen gibt es aber doch: Diskotheken bleiben auf den Balearen noch mindestens bis Mitte Juli geschlossen. Es gibt weitere Auflagen, wie etwa die Maskenpflicht auch im Freien, die vorerst noch sowohl auf Mallorca, der liebsten Insel der Deutschen, wie auch nahezu überall in Spanien herrscht.

Die Corona-Zahlen gehen in Spanien seit Monaten kontinuierlich zurück. Zuletzt wurden am Dienstag landesweit 43 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erfasst. Diese Inzidenz beträgt auf den Balearen derzeit sogar nur rund 19. Damit liegt die Region in Spanien nur knapp schlechter als Valencia (ca. 17) sowie Galicien (ca. 18). (fb/dpa)