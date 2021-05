Urlaub auf Mallorca: Badesaison eröffnet! Doch das müssen Touristen am Strand beachten

Urlaub auf Mallorca - für viele Touristen ist das mittlerweile wieder möglich.

Auf der Baleareninsel hat nun auch die Badesaison nun wieder begonnen. Ein Grund mehr für viele, Urlaub auf Mallorca zu machen. Doch Gäste müssen wegen der Corona-Pandemie auch einige Dinge am Strand beachten.

Urlaub auf Mallorca: Das musst du am Strand beachten

Wie die „Mallorcazeitung“ berichtet, hat das Rathaus von Palma de Mallorca eine Informationskampagne gestartet, um über die geltenenden Corona-Regeln aufzuklären.

So leer werden die Strände von Mallorca bald wohl nicht mehr sein. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Das musst du beachten, wenn du Urlaub auf Mallorca machst und dich am Strand aufhältst:

Maskenpflicht

Grundsätzlich gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung am gesamten Strand - außer beim Baden und wenn der Sicherheitsabstand mindestens 1,5 Meter beträgt. Vorsicht: Die Maskenpflicht gilt auch beim Spazieren am Strand!

Gruppen bis zu sechs Menschen

Maximal sechs Personen aus verschiedenen Haushalten dürfen sich gemeinsam draußen treffen - bis zu zehn Menschen sind nur beim Sport erlaubt.

Kein Strandzugang zwischen 23 Uhr und 6 Uhr

Ein Aufenthalt an den Stränden von Mallorca ist nur zwischen 6 Uhr morgens und 23 Uhr erlaubt. In der Nacht sind die Strände gesperrt. Laut „Mallorcazeitung“ gilt auf der Insel bis zum 9. Mai ohnehin eine nächtliche Ausgangssperre.

Bei Symptomen unbedingt zu Hause bleiben

Wie auch sonst gilt: Wer Symptome einer Corona-Infektion hat, soll zu Hause bleiben. Mit Symptomen den Strand auf keinen Fall betreten!

In vielen Ländern musst du in Quarantäne, wenn du Urlaub machen möchtest. Doch in einigen wenigen Ländern herrscht keine Quarantänepflicht. Dazu zählt auch der Urlaub auf Mallorca. Hier mehr dazu>>> (cs)