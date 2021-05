Urlaub an der Nordsee: Eine Frau fand während ihres Spaziergangs eine Flaschenpost am Strand. (Symbolbild)

Urlaub an der Nordsee: Frau findet am Strand Flaschenpost – jetzt hat sie diesen Wunsch

Ein Urlaub an der Nordsee ist schon etwas Schönes!

Einer Person hat ihr Urlaub an der Nordsee ganz besonders gut gefallen – und zwar so sehr, dass sie es mit der ganzen Welt teilen wollte: in Form einer Flaschenpost.

Urlaub an der Nordsee: Frau findet Flaschenpost

Bei einem entspannten Strandspaziergang auf Juist fand eine Frau an der Nordsee eine Flaschenpost. Diese hatte im Sand gelegen und war anscheinend von den Wellen angespült worden.

Urlaub an der Nordsee: Von Norderney nach Juist

Wie die Verfasserin der Flaschenpost berichtet, war die Nachricht von der Nachbarinsel Norderney losgeschickt worden. Eine Weltreise hat sie zwar nicht hinter sich gebracht, dennoch gab es bei ihrer Ankunft große Freude.

Urlaub an der Nordsee: Die Empfängerin der Flaschenpost möchte die Verfasserin nun persönlich kennenlernen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | -

Und zwar so große Freude, dass die Empfängerin den Brief auf Facebook teilte. Denn nun hat sie einen Wunsch: Sie möchte die Verfasserin der schön geschrieben Flaschenpost unbedingt persönlich kennenlernen.

Urlaub an der Nordsee: Wer ist die Schreiberin der Flaschenpost?

