Urlaub an der Nordsee: Frau ist sauer und will Insel verlassen – „Eigentlich die schönste Zeit des Jahres“

Für einen Urlaub an der Nordsee bricht jetzt eigentlich die ideale Jahreszeit an. Die Tatsache, dass beliebte Ferienorte zu den Modellregionen in Deutschland zählen, in denen ein wenig Normalität zurückkehren kann, macht die Sache noch verlockender.

Doch genau die Regelung der Modellregionen ist der Grund, wieso eine Dauercamperin ihren Urlaub an der Nordsee jetzt vorzeitig abbricht, wie unsere Kollegen von MOIN.DE berichten.

Urlaub an der Nordsee ist so für Camperin nicht mehr möglich

Die anonyme Camperin hat die Nase gestrichen voll. Eigentlich fährt sie jedes Jahr auf ihren Stamm-Campingplatz nach Sylt. „Im März bei Minus sechs Grad und im Oktober bis zum letzten Tag“, sagt sie selbst.

Urlaub an der Nordsee: Wegen der Modellregionen sieht sich eine Frau dazu gezwungen, ihren Dauercampingplatz vorerst aufzugeben. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Das ist die Nordsee:

die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten

die Fläche beträgt 570.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 700 Meter tief

Doch dieses Jahr will sie schon im Mai ihre Zelte abbrechen und zurück aufs Festland. Der Grund: die Regelung der Modellregionen.

Urlaub an der Nordsee: Ohne Duschen und Toiletten

Denn Vorgaben, die die Regionen als Voraussetzung dafür erfüllen müssen, eine Modellregion zu werden, mache Camping in diesen Regionen unmöglich.

Die Camperin nennt dafür einige Beispiele. So müssen aus infektionstechnischen Gründen die Gemeinschaftsduschräume auf den Campingplätzen geschlossen bleiben. Wie sich die Camper dann waschen soll, bleibe offen.

Auch der Gang zur Toilette ist nur möglich, wenn der Campingwagen über eine eigene verfügt. Denn auch die Gemeinschaftstoiletten müssen schließen.

Urlaub an der Nordsee: Vorzeitiges Ende der Saison wegen Modellregionen

Daher sehe die Frau keinen anderen Weg mehr, als die Saison abzubrechen. „Dabei ist es eigentlich die schönste Zeit des Jahres“, meint sie traurig.

