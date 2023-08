Urlaub an der Ostsee: Rücksichtlose Strand-Besucher machen Anwohner wütend – „Unmöglich“

Einen Urlaub an der Ostsee verbinden die meisten eigentlich eher mit Entspannung – doch dieser Anblick machte sowohl Einwohner als auch Touristen fuchsteufelswild. Was sich Besucher am Strand erlaubten, geht auf keine Kuhhaut!

Jahr für Jahr verbringen zahlreiche Touristen ihren Urlaub an der Ostsee. Viele zieht es nach Travemünde an den Strand. Allerdings halten sich nicht alle Besucher an die Regeln vor Ort, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Kürzlich aufgetauchte Aufnahmen von dreisten Urlaubern erschüttern viele Ostsee-Fans.

+++Urlaub an der Ostsee: Ungewohnter Anblick auf Usedom – Besucher würden das lieber nicht vorfinden+++

Wilde Camper machen Facebook-Gemeinde rasend vor Wut

Als Anwohner von Travemünde dem Strand einen Besuch abstatteten, waren sie von dem Verhalten einiger Strandbesucher zutiefst schockiert. Wilde Camper machten sich am Strand breit. Gutes Benehmen? Fehlanzeige! Doch das war noch nicht das Ende der Fahnenstange…

+++Urlaub in Italien, Frankreich und Co.: In beliebten Reiseorten wimmelt es vor Kriminellen – SO schützt du dich+++

In aufgetauchten Aufnahmen auf Facebook zu sehen, ist eine Personengruppe, die Bäume zerstört und Äste von der Böschung sammelt. Anschließend entzünden sie am Strand ein Lagerfeuer. Dieser Anblick sorgte für Mega-Wut bei zahlreichen Facebook-Usern. „Unmöglich“, schreibt jemand, während ein Mann kommentiert: „Wie furchtbar.“

Urlaub an der Ostsee: Schauen Behörden und Polizei nur zu?

Eine weitere Ostsee-Liebhaberin ist besorgt – und erhebt harte Anschuldigungen: „Das wird dort immer schlimmer. Die Behörden machen nichts, deshalb gehen viele Gäste und Touristen lieber dort.“ Ein Anwohner ist der Meinung, dass die Polizei dort nicht ausreichend kontrolliere.

Mehr Themen und News von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

Inwiefern das Abbrechen von Ästen verboten ist, liest du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Zu dem Artikel geht es hier.