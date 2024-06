Urlaub in China: Überwachung auf der Toilette? Touristen-Attraktion mit irrer Idee

Der Sommerurlaub steht für viele vor der Tür. Die meisten werden wohl eher an die Nord- oder Ostsee sowie nach Spanien, Italien oder Griechenland reisen. Urlaub in China ist dagegen schon eher außergewöhnlich. Aber garantiert empfehlenswert.

Mindestens so ungewöhnlich wie das Land im fernen Osten als Urlaubsland zu wählen, sind auch einige Gepflogenheiten vor Ort. Westliche Touristen werden sich wohl umschauen müssen. Vor allem eine Touristen-Attraktion macht aktuell von sich Reden. Gibt es hier wirklich eine Überwachung auf den öffentlichen Toiletten?

Urlaub in China: Überwachung auf dem Klo?

Wenn man im Urlaub in China oder anderswo unterwegs ist, wird man irgendwann auch mal eine Toilette aufsuchen müssen. Vor allem die öffentlichen Toiletten sind immer wieder ein Grund für Beschwerden und Ärgernisse, zum Beispiel, wenn sie zu dreckig sind oder sich lange Schlangen vor ihnen bilden. Was aber auf den Toiletten vor einer Touristen-Attraktion in China los ist, ist kaum zu glauben.

Die berühmten Yúngāng-Grotten in der chinesischen Provinz Shanxi sind ein echter Hotspot für einen Urlaub in China. Die Tempel mit jahrtausendealten Schnitzereien sind sowohl von außen als auch von innen zu besichtigen und ziehen jährlich Millionen Besucher an. Logischerweise bedarf es bei diesen Menschenmassen auch Toiletten. Doch ein bestimmtes, neues Tool sorgte unlängst für Wirbel in den sozialen Netzwerken, weiß „watson“ zu berichten. Und zwar sind neuerdings über den hübsch aneinander gereihten Toiletten kleine Timer angebracht. Diese zeigen die Zeit an, die man auf dem stillen Örtchen verbringt.

Touristen sind zwiegespalten

Doch was soll das Ganze? Eine lokale Zeitungsredaktion berichtet, dass die Timer aufgrund von steigenden Besucherzahlen eingeführt wurden. Ist nur die Frage, ob man dadurch wirklich schneller sein Geschäft erledigen wird.

Die Menschen in den sozialen Netzwerken sind zumindest zwiegespalten was die Timer an den Toiletten angeht. Eine Touristin freut sich über das Tool, weil sie dann nicht mehr an verschlossenen Türen rütteln muss. Denn freie Klos werden mit einem grünen „empty“ angezeigt. Andere Urlauber sind eher skeptisch und fühlten sich auf der Toilette überwacht. Beim nächsten Urlaub in China kannst du das Ganze ja mal ausprobieren.