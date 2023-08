Urlaub in Italien, Frankreich und Co.: In beliebten Reiseorten wimmelt es vor Kriminellen – SO schützt du dich

Die Feriensaison läuft nach wie vor auf Hochtouren. Viele befinden sich gerade im wohlverdienten Urlaub in Italien, Frankreich und Co. Doch Vorsicht: In einigen Städten wimmelt es nur so vor Kriminellen!

Die Datenbank Numbeo hat jetzt ein Ranking der gefährlichsten Städte in Europa veröffentlicht. Wenn du einen Urlaub in Italien planst, dann solltest du dir genau überlegen, ob du Sizilien ansteuerst. Die sizilianische Hafenstadt Catania gilt laut dem Ranking als gefährlichste Stadt Europas! Oder planst du doch eher einen Abstecher nach Marseille in Frankreich? Diese Stadt liegt auf Platz zwei in der traurigen Statistik, gefolgt von Birmingham (England) auf Platz drei.

Bundespolizei mit wichtigen Tipps

Touristen dürften in Sachen Kriminalität im Urlaub wohl am meisten mit Taschendieben zu kämpfen haben. Doch wie schützt du dich am besten vor Langfingern? Immerhin gibt es wohl kaum etwas Nervigeres als sein Portemonnaie mit all seinen Papieren im Urlaub zu verlieren.

Die Bundespolizei hat auf ihrer Internetseite einige Tipps zusammengefasst, denn Langfinger gibt es natürlich überall. Nicht nur im Urlaub. So solltest du nur so viel Bargeld mitnehmen, wie du auch tatsächlich benötigst. Dabei solltest du es vermeiden, offen mit dem Bargeld zu hantieren. Ganz wichtig: Bewahre niemals deine EC-Karte zusammen mit deiner PIN-Nummer auf!

Körperkontakt mit Tasche halten

Dein Geld, deine Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen solltest du möglichst immer eng am Körper tragen. Am besten du nutzt verschlossene Innentaschen. Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Handys in Außentaschen! Hand- und Umhängetaschen solltest du immer mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch tragen.

Läufst du durch dichtes Gedränge, trage deinen Rucksack stets vor deinem Körper. Generell solltest du zu deiner Tasche immer Körperkontakt halten. Merke dir auch: Niemals Wertgegenstände in Jacken lassen, die du zum Beispiel in Restaurants an die Garderobe oder an die Stuhllehne hängst.

Vorsicht bei Remplern

Besonders achtsam solltest du sein, wenn du zum Beispiel angerempelt wirst oder deine Kleidung scheinbar unbeabsichtigt beschmutzt wurde. Das könnte ein fieser Trick sein, wie Kriminelle an dein Geld gelangen wollen.