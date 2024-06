Urlaub auf dem Campingplatz: Grausames Erbe! Traumplatz mit dunkler Vergangenheit

Der Camping-Urlaub ist bei vielen Touristen in diesem Jahr deutlich an Beliebtheit gestiegen, muss man hier in der Regel noch immer deutlich weniger zahlen, als für die reguläre Pauschalreise.

Auch an der Ostsee gibt es Campingplätze wie Sand am Meer. Da dürfte es vielen Reisenden schwer fallen, ihren richtigen Platz für einen entspannten Urlaub zu finden. Ein Stellplatz an der Ostsee erfreut sich bei Campern einer besonderen Beliebtheit. Dabei birgt er laut unserem Partnerportal „MOIN.DE“ ein düsteres Geheimnis.

Campingplatz mit schauriger Vergangenheit

Im Urlaub wollen viele doch vor allem nur eines: Die Seele ordentlich baumeln lassen und auf andere Gedanken kommen. Die Ostsee-Gemeinde Lütow auf der Insel Usedom ist bei Touristen richtig gefragt. Und hier soll laut einer Bewertung von ZDF-Info einer der schönsten Campingplätze in ganz Deutschland liegen.

Allerdings weiß kaum ein Urlauber, was für Szenen sich hier einst abspielten. Denn auf dem heutigen Camping-Gelände wurden laut Informationen von „MOIN.DE“ einst die „Wunderwaffen“ für Hitlers Wehrmacht gelagert. Der heute idyllische Stellplatz hatte also einst eine wichtige Stellung im Zweiten Weltkrieg, wurde mit dem hier gelagerten Waffen-Arsenal die Wehrmacht zur Zeit des Nationalsozialismus verstärkt.

1943 wird zum zentralen Zeitpunkt

Im Jahr 1943 und damit etwa zwei Jahre vor dem offiziellen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Nordende der Insel Usedom von britischen Flugzeugen angegriffen. Hunderte Menschen sollen damals hier ihr Leben gelassen haben, auch Lütow wurde damit zu einem grausamen Schauplatz.

Von der blutigen Vergangenheit des Campingplatzes können Urlauber heute nichts mehr erahnen.