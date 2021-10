Urlaub an der Ostsee: Krasses Naturspektakel! Dieser Anblick beunruhigt die Strandbesucher

Ein verrücktes Naturspektakel hat beim Urlaub an der Ostsee bei etlichen Badegästen für Aufregung gesorgt.

Während sich die meisten Menschen sich am Strand auf Sonne, Strand und Meer freuen, kann das Wetter an der See schon mal schnell umschlagen und die Pläne durchkreuzen. Das beweisen neue Fotos von der Insel Rügen. Diesen Urlaub an der Ostsee werden die Touristen nicht so schnell vergessen.

Urlaub an der Ostsee: Aufregung am Badestrand! Foto: IMAGO / Panthermedia

Urlaub an der Ostsee: Naturspektakel auf Rügen wirkt bedrohlich

Ein romantischer Spaziergang am Meer, mit den Kindern im Wasser planschen oder eingekuschelt im Strandkorb lümmeln: So stellt man sich einen Urlaub an der Ostsee vor. Doch auf der Insel Rügen wird daraus gerade nichts.

Denn ein eindrucksvolles Naturspektakel verängstigt die Strandbesucher eher, als dass sie sich es dort gemütlich machen wollen.

Das ist Rügen:

Insel vor der Ostseeküste Vorpommerns

Flächengrößte und bevölkerungsreichste Insel Deutschlands

Etwa 77.000 Menschen leben hier

Rügen ist zehnmal größer als Sylt

Auf der Insel gibt es 100 Sonnenstunden pro Jahr mehr als in München

Neben Stränden gibt es auf Rügen auch viele Naturschutzgebiete

Urlaub an der Ostsee: Dunkle „Shelf Cloud“ am Himmel lässt Menschen staunen

Eine dunkle Wolkenfront zieht vom Meer heran. Der Sandstrand ist wie leer gefegt, nur vereinzelt trauen sich die Menschen bei diesem Wetter noch ans Wasser. Einige von ihnen zücken sofort die Kamera und teilen Bilder davon im Netz.

Urlaub an der Ostsee: Am Strand von Rügen sorgt ein ungewöhnlicher Anblick für Aufregung. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Sven Eckelkamp

Dort ist man ebenso erstaunt. „Das ist ja überwältigend. So ein Naturerlebnis“, kommentiert ein Facebook-Nutzer. Ein anderer gesteht: „Ein bisschen mulmig wird es einem da schon, wenn man sich in der Nähe befindet.“

Denn das, was sich da im Himmel zusammenbraut, ist nicht einfach irgendein Gewitter. Nein, bei dem Naturspektakel auf Rügen handelt es sich um eine sogenannte „Shelf Cloud“.

