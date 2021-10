Urlaub an der Ostsee: Knapp 100 Fundstücke darf der Tourist nun sein Eigen nennen. (Symbolbild)

Urlaub an der Ostsee: Mann findet seltenes Strandgut – und davon gleich 94

Ob selbst gesammelt, oder in einem Geschäft erstanden – ein Souvenir ist immer eine schöne Erinnerung an den letzten Urlaub an der Ostsee.

Ein Mann hat während seines Urlaubs an der Ostsee gleich 94 solcher besonderen Mitbringsel gefunden. Unser Partnerportal MOIN.de berichtet von dem verrückten Zufall.

Urlaub an der Ostee: Mann findet knapp 100 Glücksbringer

Bei einem Spaziergang am Strand von Prerow machte ein Urlauber nicht nur eine, sondern gleich 94 besondere Entdeckungen. Die Ostsee hat nämlich etwas an Land gespült, was sonst eher selten zu finden ist.

+++ Urlaub an der Ostsee: Anwohner von Massenansturm auf beliebte Insel genervt – Experte mit deutlicher Ansage +++

--------------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

--------------------

Sogenannte Hühnergötter sind Steine, die durch natürliche Einflüsse mit einem großen Loch in der Mitte versehen wurden. Etwa durch Kristalle, Schreibkreide oder fossile Einschlüsse in dem Stein kommt es zu der typischen Markierung. Durch Verwitterung, Brandung oder mechanische Einwirkungen können diese Einschlüsse aufgebrochen werden.

Urlaub an der Ostsee: Hühnergötter werden nicht oft an Land gespült. Foto: IMAGO / imagebroker/schreiter

Besonders in Deutschland gelten Hühnergötter als Glücksbringer. Der Aberglaube besagt, dass der Stein seinen Besitzer vor bösen Kräften schützen könne. Umso glücklicher kann sich der Ostsee-Urlauber schätzen, der knapp 100 solcher Talismane sein Eigen nennen darf.

Urlaub an der Ostsee: Andere Touristen sind begeistert

Auf Facebook schlägt die Nachricht unter den anderen Küsten-Fans ein wie eine Bombe. Laut MOIN.de freuen sich viele Touristen über den Fund, bei anderen kommt wiederum der Neid zum Vorschein.

--------------------

Mehr zum Thema Urlaub:

Urlaub an der Ostsee: Foto von Rügen bringt die Menschen zum Staunen – „Ohne Worte“

Urlaub an der Nordsee: Mann macht beeindruckende Beobachtung – „So ein Glück hatte ich noch nie“

Urlaub auf Mallorca bald vor dem Aus? DAS solltest du wissen, wenn du noch auf die Insel willst

--------------------

Weitere Hintergründe zu dem besonderen Strandgut liefert der Artikel von unseren Kollegen bei MOIN.de. (neb)