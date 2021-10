Was sind die Unterschiede zwischen Nord- und Ostsee?

Nordsee vs. Ostsee: Das unterscheidet beide voneinander

Urlaub an der Nordsee: Mann macht beeindruckende Beobachtung – „So ein Glück hatte ich noch nie“

Was ein Mann bei seinem Urlaub an der Nordsee erlebt hat, ist einfach unfassbar putzig!

Denn bei seinem Urlaub an der Nordsee wurde der Mann Zeuge eines Naturerlebnisses, welches nicht jedem offenbart wird, wie unser Partnerportal berichtet.

Als ein Mann bei seinem Urlaub an der Nordsee einen Blick auf das Meer warf, wurde er Zeuge eines beeindruckenden Naturerlebnisses. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Priller&Maug

Urlaub an der Nordsee: Mann wird Zeuge von Naturerlebnis

Manchmal hat man einfach mächtig Glück und ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort – wie ein Mann, der seinen Urlaub auf der Insel Sylt verbracht hat. Als er etwas im Wasser auftauchen sah, schnappte er sich sofort die Kamera und hielt den Moment fest.

Das ist die Nordsee:

die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten

die Fläche beträgt 570.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 700 Meter tief

Urlaub an der Nordsee: Seehunde toben auf dem Sylter Ellenbogen herum

Denn obwohl Seehunde die Nähe von Menschen vermeiden und sich stattdessen lieber im Wattenmeer oder an ruhigen Strandabschnitten aufhalten, erschien es am Mittwoch ganz anders. Da tobten zwei von ihnen nämlich in der Brandung auf dem Sylter Ellenbogen herum.

Urlaub an der Nordsee: Begeisterung bei Seehund-Sichtung

„Mir zaubern sie immer ein Lächeln ins Gesicht“, kommentierte der Mann bei Facebook seine Aufnahmen.

Und auch im Netz erntet der Mann Begeisterung für das Teilen des wunderbaren Moments.

Eine Nutzerin kommentiert begeistert und traurig zugleich: „Toll, so ein Glück hatte ich noch nie!“ Aber was nicht ist, kann ja noch werden!

Was bei einer Seehund-Sichtung allerdings dringend eingehalten werden sollte, kannst du bei unserem Partnerportal weiterlesen. (ali)