Urlaub an der Ostsee: Heftige Diskussionen, weil eine Familie DAS am Strand macht

Eine Sache sorgte für Empörung im Urlaub an der Ostsee. Unser Partnerportal Moin.de berichtet darüber.

Doch was war im Urlaub an der Ostsee passiert?

Urlaub an der Ostsee: Eine Familie hat sich am Strand daneben benommen (Symbolbild). Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Urlaub an der Ostsee: Familie macht Abwasch im Meer – Urlauber empört

„Ist das nicht eklig?“, stößt eine Frau die Diskussion an. Sie habe eine Familie in Warnemünde dabei beobachtet, wie diese ihr dreckiges Kartoffelsalatgeschirr im Meer wusch. In den Augen der Frau ein Unding, weil so das Wasser verschmutze.

Viele Nutzer scheinen ihren Senf dazugeben zu wollen. Weit über 250 Kommentare erreicht der Beitrag. „Und was ist daran so schlimm? Haben sie Plastik ins Meer geschmissen oder anderen Müll? Meine Güte, es gibt echt Leute, die regen sich über jeden Scheiß auf“, meint einer als Reaktion auf die Frage.

„Wenn wir nur das Problem von Kartoffelsalatresten im Meer hätten, wäre es gut“, meint auch eine andere Frau. Denn nicht der Kartoffelsalat wäre schuld, wenn das Meer umkippe.

Urlaub an der Ostsee: Die Aktion einer Familie macht die Menschen in Warnemünde fassungslos. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

und ein Binnenmeer des Atlantiks in Europa

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Doch dann ufert die Diskussion noch aus und das Thema schwenkt auf den Egoismus um, den immer mehr Urlauber an den Tag legen würden. Alle Argumente kannst du bei Moin.de nachlesen.

Zuletzt sorgte ein Ausflugsziel an der Ostsee für Diskussionen. Warum die Menschen so über den Ort auf Usedom diskutieren, kannst du hier nachlesen >>> (js)

