Sylt ist eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Wir haben fünf überraschende Fakten zur Insel gesammelt.

Urlaub an der Nordsee: Dieser Ort stellt Urlauber vor ein Rätsel – „Darüber grübeln wir jedes Jahr“

Bei ihrem Urlaub an der Nordsee fällt mehreren Urlaubern etwas Ungewöhnliches auf. Auf der Insel Sylt liegen im Ort Rantum mehrere Haufen Schutt und Steine herum.

Seltsamer Anblick auf Sylt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Priller&Maug

Ein Urlauber fragt jetzt, während seinem Urlaub an der Nordsee, was es damit auf sich hat. Liegt hier einfach nur Müll herum oder hat das Ganze einen tieferen Sinn? Darüber berichtet unser Partnerportal „MOIN“.

Urlaub an der Nordsee: Bauschutt und Steine am Sylter Hafen

An einer Landzunge in Rantum entdeckt der Mann neben dem kleinen Hafen Steine, Schutt, Mauerwerk und sogar einen Heizkörper. Dieser Anblick wirft in ihm die Frage auf, ob hier einmal ein Gebäude stand.

-------------------------------------------

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Die Insel erreicht man mit dem Auto vom Festland mit dem Sylt-Shuttle der DB und dem Autozug, dazu verkehren Nahverkehrszüge und Inter City Züge der DB.

-------------------------------------------

„Was stand dort denn mal? Ist es eingestürzt oder ist es gesprengt worden?“ fragt er in einer Facebook-Gruppe für Sylt-Fans.

-------------------------------------------

Mehr Urlaub-Themen:

Kreuzfahrt: Frau erlebt Überraschung auf Kabine – Urlauber sind begeistert

Urlaub an der Ostsee: Diese Aufnahme von der Küste sorgt für Diskussionen – „Könnte darauf verzichten“

Urlaub an der Nordsee: Ärger über dreiste Touristen! „Keinerlei Verständnis“

-------------------------------------------

Es stellt sich heraus, dass er nicht der Einzige ist, der sich diese Fragen bereits gestellt hat. Auch andere wundern sich über diesen „Müll“. Wenn du wissen möchtest, was hinter dieser mysteriösen Entdeckung steckt, dann erfährst du das bei unserem Partnerportal MOIN.DE. (mbo)