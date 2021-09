Urlaub an der Ostsee: Diese Aufnahme von der Küste sorgt für Diskussionen – „Könnte darauf verzichten“

Urlaub an der Ostsee – das gehört für viele Deutsche im Sommer oder auch in den anderen Jahreszeiten einfach dazu.

In den Urlaubsorten an der Ostsee kommt es dabei immer wieder zu einem Phänomen, dass die Touristen durchaus beschäftigt.

Urlaub an der Ostsee: Dieses Phänomen sorgt für Diskussionen

Eine Aufnahme aus Heiligenhafen an der Ostsee zeigt, was in den Urlaubsorten immer wieder entsteht: lange Schlangen vor den Geschäften, insbesondere am frühen Morgen vor dem Bäcker.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Auch noch im späten September sind die Urlaubsorte an der Ostsee sehr stark besucht. Eine aufmerksame Urlauberin hielt dieses Phänomen bildlich fest.

Sicher sehen die Schlangen durch die Corona-Maßnahmen deutlich länger aus, weil die Menschen den Mindestabstand einhalten.

Unter dem Foto von der langen Schlange entsteht eine sehr rege Diskussion. Ein Mann meint: „Könnte darauf verzichten“. Was die Menschen sonst davon halten, erfährst du bei unserem Partnerportal MOIN. (fs)