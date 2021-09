Urlaub an der Ostsee: Sensationelles Foto von Rügen! Es gewinnt sogar einen Preis

Kreidefelsen, die Seebrücke Sellin, zahlreiche Leuchttürme: Rügen hat viele, beliebte Sehenswürdigkeiten. Wer Urlaub auf der Ostsee-Insel macht, der wird sie kennen.

Jetzt sorgt eine Aufnahme von Rügen für Aufsehen. Einem Fotografen ist ein sensationelles Foto gelungen. Es hat sogar einen Preis gewonnen, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet. Beim Urlaub an der Ostsee sollte man sich den Anblick nicht entgehen lassen.

Urlaub an der Ostsee: Sensationelles Foto von Rügen gewinnt Preis

Der Fotograf Manfred Voss hat mit seinem Foto, das einen Leuchtturm zeigt, nicht irgendeinen Preis gewonnen, sondern den weltweit größten Fotowettbewerb: Den CEWE Foto Award. Das Spektakuläre auf dem Foto ist vermutlich aber nicht das Gebäude selbst sondern dessen Zustand.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Tatsächlich sieht das Bild, das der Fotograf auf Facebook teilte, so aus, wie aus einem Märchen. Eine Hälfte des eigentlich weiß-grünen Leuchtturms ist schneeweiß – und das ganz ohne frischen Anstrich! Denn die eine Hälfte des Sassnitzer Leuchtturms ist komplett mit Eis bedeckt. Lange Eiszapfen hängen an dem Turm herunter und auch das Leuchtfeuerhaus selbst ist zur Hälfte mit Eis überzogen. Der Vorsprung, auf dem der Leuchtturm anscheinend steht, scheint ebenfalls komplett aus Eis zu sein. Dazu ist er an den Rändern mit Eiszapfen übersäht.

Urlaub an der Ostsee: Foto begeistert Jury

Thema des Wettbewerbs war „Our world is beautiful“. Und wie so vieles stand er auch unter dem Zeichen von Corona. Die geplante Gala in Berlin zur Siegerehrung musste abgesagt werden. Stattdessen erhielt der Fotograf seinen Preis schon fast in der Heimat, nämlich in Timmendorfer Strand.

„Es fühlt sich absolut großartig, fast unglaublich an, den weltweit größten Fotowettbewerb am Ende gewonnen zu haben“, sagte Voss zu seinem Erfolg. Das diesjährige Motto des Wettbewerbes passt besonders zu ihm, denn er versuche in seiner Fotografie bewusst „die Schönheit unserer Welt in Bildern festzuhalten.“ Das ist dem Fotografen offensichtlich gelungen. Wie das Foto aussieht, und was die Jury überzeugte, kannst du bei MOIN.DE nachlesen. (nk)