Nach Rügen ist Usedom die zweitgrößte Insel Deutschlands. Die Insel an der Pommerschen Bucht hat 76.500 Einwohner. Sie ist zum Großteil Deutsch, jedoch ist auch ein Teil im Osten von ihr bereits polnisch. Gelegen an der Ostsee ist sie ein absoluter Touristenmagnet.

Urlaub an der Ostsee: Inselbewohner am Ende – wird es sogar noch übler?

Der Urlaub an der Ostsee ist für viele Menschen in Deutschland das Highlight des Jahres. Doch was für die Touristen jede Menge Spaß bedeutet, ist für viele Einheimische eher das Gegenteil.

Strand, Meer und Natur: Ein Urlaub an der Ostsee ist meistens ein tolles Erlebnis! Während die Touristen voll auf ihre Kosten kommen, ist Bewohner Detlef Spiller eher verärgert. Er hat sein ganzes Leben auf der Ostsee-Insel Usedom verbracht.

Urlaub an der Ostsee: Ein Inselbewohner ist am Ende. Foto: IMAGO / Leo

Urlaub an der Ostsee: Für Touristen ein Genuss, für Bewohner eher Frust?

„Heimat ist das hier schon lange nicht mehr“, sagt der 67-Jährige gegenüber unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Die Insel ist ihm inzwischen einfach zu voll. „Am Limit oder darüber weg“, findet er.

Usedom ist schon seit vielen Jahren ein beliebter Urlaubs-Hotspot. In den vergangenen Jahren sind immer mehr Besucher auf die Ostsee-Insel geströmt. Seit Corona ist die Gästezahl explodiert.

Das ist Usedom:

Usedom ist die zweitgrößte Insel Deutschlands

Befindet sich im äußersten Nordosten von Deutschland

Die Insel hat zwei Grenzübergänge nach Polen

Bekannte Ostseebäder sind Zinnowitz, Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck

Die größte Stadt auf der Insel ist Swinemünde (Polnische Seite)

Urlaub an der Ostsee: Usedom ist ein beliebtes Ferien-Ziel

„Erwartungsgemäß ist Urlaub an der Ostsee in diesem Jahr gefragter denn je“, sagte Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH bereits vor einiger Zeit im Interview mit unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Es sei spürbar, dass die Insel „gut besucht“ ist.

Urlaub an der Ostsee: Insel-Bewohner sieht Massen-Tourismus als Belastung

Für die Einheimischen wird das zur Belastung. Detlef Spiller und seine Frau Renate fühlen sich dadurch enorm gestresst. „Straßen, Radwege, Parkplätze, Kneipen voll“, zählt Detlef Spiller auf.

