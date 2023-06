Der Urlaub an der Nordsee kann nun für Gourmets um eine kulinarische Attraktion reicher werden, denn auf der Nordsee-Insel Norderney gibt es seit Anfang Juni ein neues Restaurant.

Ein Highlight dabei ist der Besitzer und Koch selbst, handelt es sich doch um den Gastronom Nelson Müller. Direkt am Nordsee-Strand hat der 44-Jährige sein neues Lokal „Müllers“ eröffnet – doch laut unserem Partnerportal „Moin.de“ kommt das nicht bei allen gut an.

Urlaub an der Nordsee: Neues Star-Lokal polarisiert

Bereits im Vorfeld hatte das neue „Müllers“ auf Norderney für Kritik gesorgt, berichtet „Moin.de“. Während potentielle Touristen das Lokal wohl als Bereicherung für ihren Urlaub an der Nordsee sehen könnten, äußerten vor allem die Einheimischen auf der Insel Kritik und fürchteten eine „Syltisierung“.

Wenige Wochen nach der Eröffnung kann Nelson Müller nun von positiven Erfahrungen berichten, erklärt er gegenüber „Moin.de“: „Der Start von ‚Müllers‘ auf Norderney ist sehr gut angelaufen. In den ersten Tagen war der Andrang sogar so groß, dass wir mit Flatterband und Personal am Eingang die Besucherströme kanalisieren mussten und leider auch Gäste abweisen mussten, weil wir einfach überbelegt waren.“ Obwohl das Restaurant zunächst nur abends geöffnet hatte, seien viele Gäste sogar schon mittags in das Lokal gekommen.

Urlaub an der Nordsee: „Preise haben sich gewaschen“

Laut „Moin.de“ sprechen Realität und Google-Rezensionen allerdings teilweise eine andere Sprache. Bei einem Ortsbesuch der Redaktion Anfang Juni waren zumindest auf der Außenterrasse des „Müllers“ noch einige Plätze frei, während andere Lokale in der Nähe zum gleichen Zeitpunkt voll besetzt waren. Zudem kritisieren einige Insulaner die Preise und das Angebot von Nelson Müllers neuer Gastronomie. „Es gibt dort nicht wirklich etwas, was nicht auch schon andernorts auf der Insel angeboten wird“, erklärt etwa ein Mann. „Und die Preise haben sich gewaschen, für besser betuchte Urlauber mag das ja in Ordnung sein.“

Bei Google halten sich die wenigen Rezensionen die Waage, einige Gäste sind begeistert von dem neuen Lokal auf der Nordsee-Insel, einige finden das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht in Ordnung. Was Nelson Müller zu der Kritik sagt, kannst du bei „Moin.de“ lesen.