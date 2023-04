Urlaub auf Mallorca: Touristen erlauben sich dreiste Aktion – und treiben Anwohner zur Weißglut

Dieser Urlaub auf Mallorca hat für ziemlichen Ärger gesorgt. Grund dafür waren die Touristen selbst, die mit einer dreisten Aktion die Anwohner ziemlich verärgerten.

Sie wollten sich ihren Urlaub auf Mallorca etwas schöner machen, was dann aber bei den Einheimischen gar nicht gut ankam. Es wurde sogar mit der Polizei gedroht. Doch dann kam es doch ganz anders.

Urlaub auf Mallorca: Dreiste Touristen sorgen mit Aktion für Ärger

Der Urlaub auf Mallorca soll eigentlich für Entspannung und ein paar schöne Tage sorgen. Doch manchmal läuft nicht alles so, wie es sich die Touristen im Vorfeld vorgestellt haben. So erging es offenbar nun Touristinnen, die kürzlich in Palma schöne Tage verbringen wollten.

Offenbar war den Urlaubern ihre Unterkunft in der Nähe der Kathedrale in der Altstadt Palmas zu klein, was auf eine verrückte Idee brachte. Zur ersten Mahlzeit des Tages brachten die vier jungen Frauen ihren Esstisch und vier Stühle nach draußen und wollten mitten auf der Plaça de Sant Jeroni frühstücken, wie das „Mallorca Magazin“ berichtet. Bei Anwohnern sorgte das allerdings keineswegs für gute Laune.

Urlaub auf Mallorca: Anwohner drohen mit der Polizei

Von der dreisten Aktion waren die Nachbarn der Urlauber aber nicht begeistert. Sie informierten die Touristinnen darüber, dass es nicht gestattet sei, sich so auf einen öffentlichen Platz zu setzen. Als die Urlauber das nicht sofort einsehen wollten, wurde sogar mit der Polizei gedroht. Die Situation war also deutlich angespannt.

Letztendlich packte die Gruppe aber ihre Sachen zusammen und zog sich in ihre Unterkunft zurück. So musste die Polizei nicht anrücken und vier Frauen haben ihre Lektion sicherlich gelernt. Bleibt zu hoffen, dass sie dennoch einen schönen Urlaub auf Mallorca verbringen konnten.