Mallorca: Urlauber aus NRW wiedergefunden – sogar Mia Julia suchte nach ihm

Wo ist Hendrik? Diese quälende Frage beschäftigte Freunde und Familie des 35-Jährigen tagelang. Hendrik machte Urlaub auf Mallorca. Plötzlich war er verschwunden. Doch jetzt die schöne Nachricht: Der Tourist aus Paderborn (NRW) ist wieder aufgetaucht!

Dieser Vermisstenfall hielt ganz Mallorca in Atem: Hendrik sollte eigentlich am Samstag (20. April) zurück nach Paderborn (NRW) fliegen. Er tauchte jedoch nicht auf. Selbst Ballermann-Star Mia Julia suchte nach ihm, teilte einen Aufruf in ihrer Instagram-Story.

Fremde erkannten Hendrik am Flughafen

Doch das mysteriöse Verschwinden von Hendrik ist glimpflich ausgegangen. Wie RTL berichtet, hätten Fremde ihn am Flughafen erkannt, und seine Freunde informiert.

Mehr in Kürze.